SAN FERNANDO Los toros, una amenaza para el Gobierno de San Fernando En el acuerdo de investidura con Podemos figuraba la elminación de ayudas a la tauromaquia y el PSOE ha nombrado un concejal para asuntos taurinos y coordinar las subvenciones

C. Cherbuy San Fernando Actualizado: 11/09/2019 18:27h

Viene marejada para el Gobierno de San Fernando. Los socialistas obstetan la Alcaldía por minoría y para llegar a ella firmaron un acuerdo con Podemos de investidura. Entre los puntos se encontraba la eliminación de ayudas a la escuela municipal de tauromaquia de San Fernando, pero sin mebargo el Ayuntamiento ha nombrado a Jaime Armario como concejal especial para asuntos taurinos que gestionará, entre otros asuntos, los presupuestos a la escuela de tauromaquia.

La reacción de Podemos no se ha hecho esperar y pone en duda que el PSOE cumpla el acuerdo de investidura firmado de no subvencionar a la Escuela Rafael Ortega el próximo año, y pide a Patricia Cavada que rectifique este nombramiento "si no quiere poner en riesgo los presupuestos que tienen que aprobarse para 2020".

Desde la formación critican "las dos caras del PSOE isleño, que por una parte promete en campaña hacer de San Fernando una ciudad comprometida con el bienestar animal y por otra traiciona a su electorado", saltándose este compromiso.

Para la formación, "el PSOE se ha quitado finalmente la careta y ha hecho realidad las palabras de la alcaldesa, Patricia Cavada, cuando dijo en un acto público sobre bienestar animal en campaña que no se iba a quedar sin el sillón de la alcaldía ‘por los toros’".

Por su parte, el Partido Popular de San Fernando ha solicitado a la alcaldesa del PSOE, Patricia Cavada que aclare cuál es la actitud de su gobierno respecto a la tauromaquia. Para el PP, es sorprendente que Cavada firmase con Podemos un acuerdo para su investidura en el que la socialista se comprometía a eliminar "todo vestigio de la fiesta nacional en La Isla incluida la supresión de la Escuela de Tauromaquia. Este acuerdo de once puntos para posibilitar la toma de posesión del gobierno del PSOE y el apoyo del partido morado a los presupuestos de 2020, incorporaba la supresión de la subvención municipal anual de 21.600 euros para la Escuela de Tauromaquia Rafael Ortega, algo que para los podemitas tuvo la consideración de triunfo".

La pregunta de los populares surge tras conocerse que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica el nombramiento del edil socialista Jaime Armario como "concejal delegado especial para todas las actividades relacionadas con la Asociación Cultural Taurina ‘Escuela de Tauromaquia Rafael Ortega’, y cualesquiera otros asuntos relacionados con la tauromaquia".

"¿A qué juega Cavada? ¿A quién está engañando la socialista? ¿Defenderá y fomentará la tauromaquia? ¿Continuará brindando la subvención a la Escuela Taurina? ¿Se desdecirá finalmente de su acuerdo con Podemos?" Estas preguntas, afirma el PP, deben tener una rápida y clara contestación, "porque los isleños merecen respuestas y, sobre todo, que no se les engañe. Lo mínimo que podemos exigir de un gobernante es sinceridad y honestidad en sus planteamientos, algo a lo que lamentablemente no nos tiene acostumbrado el PSOE en sus múltiples formas de gestionar lo público".