ASTROFÍSICA El 'Starman' gaditano que ya es un experto mundial en la formación de estrellas masivas Rubén Fedriani tiene solo 28 años y lidera una investigación internacional sobre la formación de astros de masas 10 veces superiores al Sol

Rubén Fedriani es un gaditano (San Fernando) de 28 años, matemático, astrofísico y que lidera una investigación con los mejores expertos internacionales en el DIAS (Dublin Institute for Advanced Studies) para desentrañar la formación de las estrellas masivas, aquellas cuya masa es mayor a diez veces la del Sol.

Para su tesis recogió datos de una protoestrella (la etapa inicial de la misma) de diferentes telescopios (como el Hubble o el Very Large Array de Nuevo México) y se dio cuenta de que todos los puntos contaban la misma historia. A partir de estos datos pudo medir por primera vez en una estrella masiva la fracción de ionización del chorro protoestelar y así su verdadera masa y energía. De hecho, han aportado una prueba de que las estrellas se forman de una manera similar independientemente de la masa.

Algo que es complicado de comprender pero que Rubén explica muy bien. «Con los estudios que estamos realizando estamos aportando nuestro pequeño grano de arena a la comprensión de la formación estelar, en particular de las protoestrellas de alta masa. Con este artículo específicamente sugerimos que la formación de estrellas de alta masa es similar a las de baja masa, como nuestro sol. Esto ha sido tema de debate en los últimos años y lo sigue siendo hoy en día. En cualquier caso, aún nos queda mucho trabajo por hacer».

Rubén está contribuyendo a que exista una teoría unificada en cuanto a la formación de estrellas. En definitiva a comprender mejor el universo y en especial su creación. De hecho, tal descubrimiento le valió para ponerse al frente de un equipo con formado por los expertos mundiales en esta materia. «Estoy respaldado por un grupo de expertos astrofísicos de gran trayectoria internacional, mi éxito es su éxito. Por poner una analogía: es muy fácil jugar en un equipo cuando estás rodeado de grandes jugadores o tocar un instrumento en una orquesta de genios. Mis supervisores y mis colaboradores han sido clave para poder realizar este proyecto, y encima de todo son personas encantadoras».

Tras el doctorado irá a Suecia, donde le han ofrecido un puesto de postdoc para continuar investigando acerca de la formación estelar. «Será un bonito reto aunque la mitad de mi corazón siempre estará en Cádiz». Y es que fue precisamente en Cádiz donde se enamoró del cielo. «Siempre me han apasionado los cielos nocturnos. En Cádiz somos muy afortunados porque podemos disfrutar de un cielo despejado y además hacerlo desde la playa. No son pocas veces las que he ido a la playa por la noche a disfrutar de lluvias de estrellas, eventos astronómicos o simplemente para contemplar la bóveda celeste donde incluso se puede ver la ¡Vía Láctea! Pero no es hasta el último año de la carrera de matemáticas donde me encuentro con la astrofísica en todo su esplendor».

En el trabajo fin de grado realizó un estudio de la formación estelar en la galaxia espiral M74 desde el punto de vista de la estadística bayesiana. «Aquí fue donde me di cuenta que estaba perdido y así decidí hacer el máster de astrofísica en la Complutense de Madrid y posteriormente el doctorado también en astrofísica en el cual he estado trabajando estos últimos cuatro años en Dublín»

Un reto tras otro

Con solo 28 años cuenta ya con una carrera experimentada y se mueve en el nivel de expertos mundiales en materia de astrofísica, algo que solo hace plantearse nuevos retos. «Entiendo que los nuevos retos son los que motivan a uno, y cuanto más difíciles más motivan. Cuando conoces otros países, otras culturas y otras personas, te das cuenta de que hay mucha gente capaz y que han conseguido muchísimo. Nunca me he parado a pensar en lo que he hecho, porque es parte del día a día y siempre, siempre, se puede mejorar. Me gusta una expresión que dice: lo mejor es enemigo de lo bueno, un antiguo proverbio italiano recogido por Voltaire (il meglio è l’inimico del bene)».

Y es que Rubén tiene pasión por esta materia y sobre todo por lo que aún queda por descubrir. «Yo diría que nos queda todo por descubrir. Hace poco más de 400 años que Galileo Galilei apuntó por primera vez un telescopio al cielo y observó tres lunas galileanas de Júpiter; y no hace ni 250 años cuando William Herschel observó los boquetes en los cielos que eran partes del cielo obscurecidas por el gas y el polvo del que nacen las estrellas. La astrofísica es una ciencia relativamente joven donde tanto la teoría como las observaciones están en su infancia. En los próximos años estoy seguro que viviremos acontecimientos muy importantes y que cambiaran la forma en la que hoy entendemos el Universo».

Y este gaditano de 28 años será uno de los que observen tales avances. Un gaditano que añora su tierra y que sobre todo lo que quiere es verla avanzar. «Desde aquí me gustaría aportar mi pequeño granito de arena y decir que está en todos nosotros en mejorar la provincia. Por un lado, los que están en casa, defender nuestros intereses y cuando se presente la oportunidad dar lo mejor y no relajarse nunca. Por otro lado, los que estamos fuera, vender nuestra tierra y combatir los estereotipos así como traer las ideas que funcionan que otros lugares. Esto se hace, por supuesto, predicando con el ejemplo. Yo soy un persona muy trabajadora y cuando me preguntan de dónde soy y les digo Cádiz, ellos piensan que esto es lo estándar, gente trabajadora. Si mencionan algún estereotipo malo, se debería preguntar, ¿lo ves en mí? Seguro que no. Así crearíamos la imagen que nos merecemos y con ello vendrán la inversión y las oportunidades».

Y es que Rubén tiene claro que en Cádiz «hay gente muy capaz preparada para cuando se presente la oportunidad. El problema es que muchas veces esa oportunidad no está en Cádiz, si no que te tienes que ir fuera y no sólo fuera de la provincia si no quizá fuera de España, como es mi caso. Conozco personalmente a varios gaditanos que se han abierto camino a través de la astrofísica y que son líderes en su materia».