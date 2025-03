Sin abrazos ni familiares: Volver de misión en tiempos de pandemia

Dejar a la familia durante medio año. Alejarse del hogar y de los seres queridos en cumplimiento de la misión que les ha sido encomendada. Complicado. Y más en tiempos de pandemia. Este miércoles el Tercio de Armada ha dado la bienvenida a una treintena de sus hombres, pertenecientes al Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ III), que han conformado la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina para Malí FIMAR EUTM MALI XVI . Se fueron en mayo, en plena pandemia, y han vuelto ahora, seis meses después, en la segunda ola de una pesadilla que vuelca su esperanza en la incipiente vacuna.

No ha habido familias en el acto de recibimiento, ni abrazos, ni lágrimas de alegría, como suele ser habitual cuando un contingente regresa de misión. El evento, austero, se ha celebrado en la Plaza de Armas 'Lope de Figueroa' del Cuartel de San Carlos-Batallones de Marina de San Fernando y ha estado presidido por el segundo comandante del Tercio de Armada, el coronel Ignacio del Cuvillo Rivero .

« Nos hubiera gustado recibiros como verdaderamente merecéis pero las circunstancias nos fuerzan a este sencillo acto , con menor participación de la habitual, pero no por ello menos importante y sincero», les ha dicho a los militares el coronel. Que ha rememorado la despedida del contingente, hace seis meses. «Partíais con la lógica incertidumbre, tras una preparación muy intensa, demandante y difícil por la pandemia que entonces nos asolaba», para incorporarse a la misión de adiestramiento del ejército maliense que lleva a cabo la Unión Europea, con el objetivo de estabilizar el país.

Pandemia y golpe de estado

Durante estos seis meses, como ha narrado el coronel, los infantes de Marina han llevado a cabo «cometidos de protección, seguridad y adiestramiento, en forma de presencia, patrullas, escoltas, registro de vehículos, reconocimientos de zona en Bamako, Gao, Tombuctú, Sevaré». «Un sinfín de misiones en un entorno volátil y bajo una constante amenaza terrorista , situaciones de riesgo e inestabilidad que se vieron incrementadas tras el golpe de estado en agosto», ha recordado el segundo comandante del Tercio de Armada.

Y es que Malí sufrió un golpe de estado que provocó una gran incertidumbe que desembocó en la decisión de que el contingente de infantes de Marina que iban a desplegar en el país africano quedase en tan sólo la mitad . Iban a ser unos 70, pero en mayo fueron tan solo 31, debido a la pandemia. El resto se incorporarían más adelante, pero esa incorporación nunca llegó debido al golpe de estado en Malí.

Para esos compañeros «que debían haberse incorporado a zona de operaciones y que, primero por el Covid y después por la política, no pudieron unirse a vuestro despliegue tras haber compartido la dureza de la preparación», también ha tenido un recuerdo el coronel del Cuvillo. «Este acto también va por ellos. Que no desesperen, la historia no es traicionera y seguro que les tiene reservadas mejores oportunidades para demostrar su amor al servicio», ha dicho el segundo comandante del Tercio de Armada.

Asimismo, el coronel ha tenido palabras de agradecimiento para los familiares de los militares que han participado en la misión EUTM Mali, por el apoyo «sin el cual el cumplimiento de la misión no hubiera sido posible». Porque, como ha recordado, a todos los cometidos y la presión de la operación, se ha unido «la dificultad añadida de una pandemia amenazando vuestra salud y la de vuestras familias en territorio nacional y atacando vuestra moral» .

A pesar de todo han regresado, tal y como le ha dicho el capitán de Jaime Lafuente Domingo, jefe del contingente, al coronel del Cuvillo, «sin novedad», tras haber estado integrados en la segunda compañía multinacional de protección a los instructores de la misión de la Unión Europea en Malí (EUTM Mali). Y así han desfilado, con la cabeza alta del que se sabe con la misión cumplida, siendo, como dice el 9º mandamiento del infante de Marina, que han entonado a pleno pulmón en esta mañana de diciembre, « duro en la fatiga, bravo en el combate , nunca el desaliento en mi pecho anidará, nobleza y valentía serán mis emblemas».

La misión en Malí

A petición del gobierno maliense y sobre la base de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los estados miembros de la Unión Europea decidieron llevar a cabo una misión para la formación de las fuerzas armadas malienses, bajo el nombre de operación EUTM (European Union Training Mission) en Malí .

El cometido de la misión de la Unión Europea, que comenzó en 2013, es entrenar, asesorar y formar a las Fuerzas Armadas de Malí , para contribuir a la restauración de su capacidad militar, lo que les permitirá conducir las operaciones militares necesarias para recuperar la integridad del país y neutralizar la amenaza de los grupos terroristas. La misión EUTM en Mali no es una misión ejecutiva, es decir, los militares desplegados no participan en actividades de combate ni acompañan a las unidades malienses en sus operaciones.

La Infantería de Marina participa en dicha misión desde enero de 2018. El cometido de estos militares que proceden del Tercio de Armada de San Fernando es proporcionar protección a los instructores del ejército maliense . Los infantes de Marina se integran en la Compañía de Protección, junto a miembros de La Legión.

El capitán Lafuente, en el centro de la imagen, al frente de sus hombres. Francis Jiménez «No pasaban dos semanas en Malí sin que nos hicieran un test de antígenos» Los infantes de Marina de la FIMAR EUTM Mali XVI han sido una rotación especial. Primero porque se fueron en mayo, con el país inmerso en plena pandemia y, segundo, porque si inicialmente iban a ser más de 70, al final debido al Covid-19 y al golpe de estado en Malí, el contingente quedó en tan sólo una treintena . Al frente de estos hombres ha estado el capitán Jaime Lafuente Domingo que explica a este periódico que la preparación antes de la misión fue normal, pero «estando en el ejercicio de integración junto con la séptima bandera de La Legión, en Almería, que es con quien hemos desplegado en la misión, saltó el estado de alarma». Como consecuencia, esas maniobras se acortaron y el resto del adiestramiento se hizo de forma deslocalizada. «Debido a la buena integración que habíamos tenido antes, conseguimos mitigar esos efectos de la pandemia y ese último mes que no estuvimos en la concentración, como se suele hacer normalmente», detalla. Los últimos preparativos se realizaron con «unas medidas de seguridad muy estrictas» y en «grupos burbuja» de un pelotón, es decir, ocho personas . Además, antes de partir a Malí les hicieron un PCR, después pasaron una cuarentena de 14 días en casa y justo previo al despliegue, otro PCR. Dejaron a sus familias en España y se fueron a miles de kilómetros sin saber muy bien lo que pasaba. «Cuando nos fuimos aquí había mucha incertidumbre. Nadie sabía qué era realmente el Covid y cual iba a ser su impacto» . Por suerte, subraya, «nuestra unidad es una pequeña familia en la que cada uno tiene su papel, y si alguno tiene un problema lo comparte y lo tratamos entre todos». Una familia que incluso vivió el nacimiento del hijo de uno de ellos estando en la misión. Como señala el capitán Lafuente, «Malí no es un país que esté catalogado como de alto impacto Covid», por eso, cuando llegaron a hacer el relevo al contingente de infantes de Marina que estaba allí desplegado, «hicimos una cuarentena interna de 14 días teniendo los menos contactos posibles con los salientes. Pero ún así había que hacer un relevo, así que el contacto lo redujimos a lo estrictamente necesario ». El relevo fue diferente. Una sección del anterior contingente (unas 30 personas), ya se había replegado, por eso desde aquí solo fue esa cantidad de militares en mayo, «porque la misión EUTM Mali entró en una fase de hibernación. Se suponía que una vez pasara la ola de Covid, terminaría esa hibernación». Pero cuando eso pasó, en Malí hubo un golpe de estado . «Era el 18 de agosto y yo estaba reunido con un coronel maliense en Gao», recuerda el capitán. En San Fernando sus compañeros estaban listos para desplegar. Y no pudo ser. La situación era muy inestable y «volátil», así que se decidió que el resto de militares del Tercio de Armada no desplegasen en el país africano. No obstante, las funciones de los 31 que estaban en Malí no cambiaron, como tampoco la misión. «Nuestro cometido principal era dar seguridad, tanto a las personas como a las instalaciones físicas de EUTM Mali, ya fuese en Bamako, Koulikoro o allí donde se desplegara» y los cometidos siguieron igual: «fuerza de reacción rápida, seguridad dentro de la base, escoltas, patrullas». Lo único que hubo fue una «disminución en las patrullas sociales que se hacen, porque se trataba de mitigar el riesgo de contagio por contacto con la población civil». «Hemos hecho lo mismo pero con menos gente», dice el capitán Lafuente. «Creo que ha sido más demandante que otras misiones anteriores porque teníamos la mitad de gente», confiesa . Dentro de la base «hay medidas estrictas para evitar que se expanda el Covid», explica el jefe del contingente, que detalla que «allí hay trabajadores locales, se hacen patrullas todos los días, hay cierto contacto con la población, por lo tanto hay que establecer medidas de distanciamiento». Además, semanalmente y de forma aleatoria les han realizado test de antígenos , por lo tanto «nadie pasaba más de dos semanas sin que se le realizase un test». Asimismo, todo el personal ajeno a la misión que entra en la base debe pasar un test de antígenos. Y en el caso de que hubiese un positivo de los militares hay establecidas zonas de aislamiento. El día 5 de diciembre llegaron a Almería, y en la jornada siguiente a San Fernando. «Antes de salir de Malí nos hicieron un reconocimiento médico y ahora nos están haciendo otro. Se han mantenido los grupos burbuja de entidad pelotón, para tener el menos contacto posible. Creo que estamos lo suficientemente controlados para que nadie tenga miedo de lo que pueda llevar a su casa », subraya el capitán. Por delante tienen la Navidad , que esperan poder disfrutar en familia. Esa que se queda «con la peor parte» porque, como dice el capitán Lafuente, « el que se queda aquí es el que de verdad lleva la casa , sufre porque le falta una parte a su vida cuando nos vamos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo que nos gusta, estamos con la mente en la misión pero el que está aquí es el que tiene que contar los días y pasarlos».