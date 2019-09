LAS CORTES DE 1810 San Fernando prepara un 24 de septiembre preocupado por el cambio climático Un izado de bandera, una conferencia de Juan Verde, las recreaciones y los fuegos artificiales marcan la jornada

C. Cherbuy San Fernando Actualizado: 23/09/2019 10:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

San Fernando se prepara para vivir un nuevo 24 de Septiembre. Nueve años después del Biencentario de Las Cortes de 1810 (aquel acontecimiento histórico que tuvo lugar en el Real Teatro de Las Cortes con los debates para promulgarse la primera Constitución de España) y no se ha conseguido el objetivo de lograr que sea una fiesta referente en España.

De hecho ni una sola de sus grandes obras se ha puesto en marcha tras todo este tiempo. El Real Carenero continúa con sus puertas cerradas, el tranvía sigue sin pasar y los nuevos enlaces, entre otras actuaciones, nunca se hicieron. Lo que se ha conseguido es que sea una celebración local asentada y que los isleños vivan este día en la calle.

Aunque desde el Ayuntamiento se pretende que tenga eco en el resto del mundo y por ello ha planteado la fecha como un acicate para enfrentar los nuevos retos que tiene por delante el planeta, al igual que hace unos 209 años La Isla fue uno de los primeros lugares en los que se habló de derechos como la libertad de prensa.

Es por ello que este año la fiesta se dedica a la preocupación por el cambio climático. Por eso este año el acto oficial contará con la conferencia 'Cambio climático: Una oportunidad de desarrollo para la democracia', a cago de Juan Verde, ex asesor del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Juan Verde es defensor de las causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Ha sido colaborador del ex vicepresidente Al Gore para establecer y liderar filiales de su fundación Climate Reality Project, y actualmente preside la Fundación Advanced Leadership. También ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el ex vicepresidente Al Gore.

Precisamente esta tarde en la Diputación de Cádiz y con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la presidenta de Diputación, Irene García, al frente, el propio Juan Verde mantendrá una encuentro con agentes económicos y sociales de la provincia.

Esta celebración se enmarca además en unos días clave para la lucha contra el cambio climático, ya que se van a celebrar la Huelga Mundial contra el clima (que será el 27 de septiembre) y también se celebrará la Cumbre de la ONU sobre la Acción Climática (el día 23 de septiembre).

Otros actos

Pero la jornada del 24 de Septiembre comenzará, como ya es tradición, con el izado de Bandera, a cargo de una dotación de la Armada, a las 11.15 horas en la plaza de la Iglesia (el arriado será a las 20.00 horas); habrá una recreación del juramento de los Diputados, a las 12.00 horas, en la Iglesia Mayor por parte de la asociación 24 de Septiembre de 1810; un espectáculo de títeres en la Plaza del Rey a las 13.00 y a las 18.30 horas, proyección en el Centro de Congresos del documental 'Antes de que sea tarde', que produce Leonardo DiCaprio, a las 18.00 horas; la comedia 'Don Quijote, locos en la Mancha', en el Castillo de San Romualdo a las 19.30 horas para todos los públicos y la recreación del preámbulo de la Constitución en el Teatro de las Cortes a las 20.30 horas. Finalmente, a las 22.00 horas se ofrecerá un espectáculo piro musical en la Ronda del Estero