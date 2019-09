INDUSTRIA San Fernando pone en riesgo la creación de un Centro de Industrias Digitales en Cádiz Está en juego 1,2 millones de euros y la Junta trabaja para rehacer el proyecto tras la negativa del Ayuntamiento

C. Cherbuy San Fernando Actualizado: 11/09/2019 17:05h

San Fernando logró 1,2 millones de euros de los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para la creación de un Centro de Industrias Digitales en el Parque de la Historia y el Mar. Pero la decisión del Ayuntamiento de romper este acuerdo con la Junta para que el equipamiento, que lleva años cerrado, sea un Centro de Formación Naval adscrito a Navantia, pone en riesgo esta inversión.

Pero no solo para San Fernando, sino para la provincia, puesto que ahora se debe hacer un nuevo proyecto, ya que el dinero se concedió de acuerdo a una sede concreta con una justificación en gastos para su adaptación, de modo que se debe rehacer de manera completa para justificar la inversión que se tiene que realizar y se debe hacer en un plazo que deja poco margen para ello.

La Junta de Andalucía ya trabaja para evitar la pérdida de esta iniciativa y considera que la mejor opción es aprovechar las oficinas propias que tienen en Tecnobahía, es decir en El Puerto de Santa María, para crear este centro, evitando el tener que buscar un acuerdo con otro edificio sobre el que de nuevo levantar un proyecto.

Es el motivo por el que se opta por llevarse el Centro de Industrias Digitales de San Fernando y no ubicarlo en otro lugar en la provincia que no sea Tecnobahía. Primero por tener ya las instalaciones adecuadas, segundo porque permiten adptar el proyecto de manera rápida y tercero porque son unas oficinas propias que no requiere de acuerdo con terceros como ayuntamientos o empresas, caso de la intención del Consistorio isleño de que se traslade el espacio al edificio de Telefónica.

Aún asi, desde la Junta señalan que los 1,2 millones de esta inversión están en riesgo, ya que el tiempo aprieta y se ha perdido un año cpmleto desde que se aprobó la partida, volviendo finalmente a la casilla de salida, es decir a no tener instalaciones y la necesidad de hacer un nuevo proyecto.