Protestas por el abandono generalizado en Camposoto

Situada en el corazón de Camposoto se encuentra la peatonal Plaza del Martinete . Como si el taconeo de la danza hubiera sido cómplice, de alguna manera, del deterioro que la plaza, inaugurada en 1998, ha sufrido durante estos años. La esplendorosa presencia de este diáfano rincón de La Isla se ha ido apagando, hasta convertirse en un enclave nada apetecible para recorrer. Los muros que delimitan el espacio están cubiertos por pintadas; las paredes, desconchadas, llevan años sin tratarse; y el firme presenta grietas y desniveles incluso encontrándose, relativamente, alejados de los árboles. Lo que era un punto de encuentro para muchas personas de Camposoto hoy es un punto negro, de olvido, que los residentes quisieran recuperar.

Miedo por lo que suceda

«Un día vamos a tener un susto o incluso una tragedia», cuenta un vecino que se preocupa del estado de la Plaza del Martinete debido a la presencia de academias de idiomas en las calles Rondeñas y Mineras, paralelas a la plaza. «Por aquí vienen muchos chiquillos pequeños a jugar y a veces se tropiezan por las grietas o boquetes en el suelo, cada dos por tres tiene que venir alguien a socorrer a los niños», explica. Debido a las lluvias, otro problema de la Plaza del Martinete sale a la luz: la falta de capacidad de filtración del suelo. «Cada vez que llueve se inunda la plaza y se llena de charcos, así que no se puede atravesar ni acceder». No solo las grietas o estos charcos se convierten en improvisados obstáculos para la población de Camposoto, también hay que tener en cuenta la falta de accesibilidad que ocasiona para personas con movilidad reducida. La Plaza del Martinete se ha quedado desfasada respecto a la normativa municipal, sus bordillos resultan insalvables para muchos ciudadanos, también para aquellos que circulen llevando carritos de bebés o transportando la compra. La Asociación Isleña por la Ciudad Accesible (AICA) ya se ha manifestado por estos inconvenientes de la plaza. No solo ellos, también los residentes «desde octubre hemos presentado quejas pero nadie hace nada. Durante el desarrollo de unas obras los trabajadores causaron destrozos en el acerado y se limitaron a poner conos en lugar de arreglarlos y así estamos todavía».

El mal estado de la Plaza del Martinete no es la única cuestión que los vecinos reclaman solventar. Si de día la zona parece «recién bombardeada», según los vecinos, de noche se convierte en «la boca del lobo». La nula iluminación pública de la Plaza del Martinete preocupa a los residentes «somos muchos los que vivimos en este barrio y paseábamos por la noche para sacar al perro y ya no lo hacemos porque no se ve nada, nos da miedo». Los problemas en el alumbrado se llevan sucediendo desde casi un mes en algunas de las principales vías de Camposoto. Las más afectadas son las zonas colindantes de las calles Mineras y Rondeñas, es decir, el foco se centraliza alrededor de la mencionada y desgastada Plaza del Martinete. La barriada de Camposoto se muestra cansada y preocupada por la falta de iluminación, además lamentan la falta de información, «no sabemos por qué se repite está situación cada noche, nadie nos dice nada». «Ya se han dado robos aprovechando esta circunstancia», comenta un vecino.

Denuncias de plataformas

No solo los ciudadanos que habitan las calles de Camposoto se han manifestado en contra del estado actual que presenta esta zona de San Fernando, diversos partidos y Plataformas también se han hecho eco. Andalucía X Sí , ahora en la oposición, fue el primer partido que se ha reivindicado preguntando «¿por qué hay ciudadanos y zonas de primera y segunda categoría?» en relación con el «abandono», a su juicio, que sufre Camposoto. En este mismo sentido, Ana Rojas, concejala de Podemos, ha criticado «la dejadez del gobierno local con el alumbrado de la zona de Camposoto y la nula información sobre la falta de luz que llevan sufriendo en el barrio desde hace días». A su vez, no solo se ha limitado a destacar los inconvenientes derivados por la falta de luz en las calles, «en Camposoto no hay solo problemas con el alumbrado, sino con la limpieza, la falta de sala de estudio o el transporte público, añadiendo la falta de centro de salud, creando así una ‘ciudadanía de primera y segunda’, aunque paguen sus impuestos como el resto».

La ‘ Plataforma 3R ’ ha solicitado a la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, que «dé la cara ante el pleno de la ciudad para explicar la multitud de zonas de La Isla que están a oscuras». José Luis Marín, administrador del colectivo ‘Nos importa la isla’, también se ha postulado en contra de la situación que viven los isleños de Camposoto, «cada día son más las denuncias que se realizan contra el alumbrado público de la ciudad. Los vecinos de Camposoto están sometidos al ‘toque de queda’ que impone la falta de luz al comenzar la noche. Se necesita una solución ya.

Pese a que la urgencia en la búsqueda y aplicación de remedios contra la amplitud de problemas que presenta Camposoto sea elevada, desde el Consistorio no se ha tomado, de momento, ninguna medida. Los vecinos reclaman que cese el abandono y la dejadez en su barriada, para que, al ritmo del cante y la fragua, la Plaza del Martinete y su entorno, puedan volver a iluminar.

