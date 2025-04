La primera autoescuela con certificado ambiental Eco de la provincia de Cádiz se pone en marcha en San Fernando

A falta de confirmar su fecha de inicio, aunque aseguran que será sobre la segunda semana de enero, ya ha recibido los permisos pertinentes, por pate de tráfico, para funcionar la primera autoescuela del grupo cuyo apellido lleva por nombre Digital . Un proyecto que surgió en Granada, en 2015, ideado por Santiago Rodríguez pero que, tal y como él cuenta, «como todo plan emprendedor y novedoso, ha costado más tiempo ponerlo en funcionamiento». La primera Autoescuela Digital comenzó sus trabajos de enseñanza en marzo de 2019.

Carácter andaluz

Una particularidad de este grupo de autoescuelas se aprecia nada más entrar. Las pantallas y los dispositivos electrónicos portátiles tienen protagonismo . Los alumnos no necesitan disponer de un libro o manual, todas las clases son accesibles mediante el uso de una plataforma digital, a la que se puede ingresar a través de sus smartphones y tabletas. Las explicaciones, el temario e incluso clases virtuales de su profesor están disponibles en esa aplicación. Todo el material audiovisual está filmado por Autoescuela Digital para hacer la experiencia lo más personalizada y adaptada al municipio posible. «Hemos grabado situaciones reales de tráfico en San Fernando para que los alumnos se identifiquen y presten más atención a las explicaciones», cuenta Santiago. Esta app verá la luz el próximo 28 de febrero, coincidiendo, de forma intencionada, con el día de Andalucía para demostrar un orgulloso carácter andaluz. «Estamos cansados de ver a Andalucía en la cola, con este proyecto somos pioneros».

Cuentan con vehículos propulsados con GLP

La otra singularidad es que sus coches, destinados a realizar las clases prácticas y el examen, cuentan con la etiqueta ambiental Eco de la Dirección General de Tráfico. Debido a que, actualmente, los coches que son totalmente eléctricos o híbridos , no son aptos para examinar y obtener permisos normales del tipo B, al tener cambio automático, han escogido vehículos híbridos con gas licuado de petróleo (GLP). Los automóviles GLP, debido a su composición, despiden menos dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NOx), por lo tanto tienen una emisión más limpia. «Dentro de los requisitos que pide tráfico para un carnet de conducir normal de la clase B, buscamos el coche con las menores emisiones posibles».

Nicolás Martín, profesor de autoescuela, conoció el proyecto de Autoescuela Digital, contactó con Santiago y, tras ver la forma en la que se trabaja e imparten las clases, ha querido emprender y crear la primer Autoescuela Digital en la provincia de Cádiz. Además de la nueva autoescuela de San Fernando, a este grupo hay que sumarle dos en la provincia de Málaga (en Torremolinos y en Nerja), dos en Granada (en Salobreña y en Motril) y dos en Almería (en Las Norias y en Vícar). Solo en Motril, municipio de 60.000 habitantes, han conseguido más de 150 inscripciones en los nueve meses que llevan funcionando, «un verdadero éxito», asegura Santiago.

Objetivo de preservar el medioambiente

El público objetivo de Autoescuela Digital está orientado hacia personas jóvenes , hasta 25 años, por el motivo de la necesidad de desenvolverse bien usando las nuevas tecnologías. Pero, lógicamente, no cierran la puerta a las personas que superen esa edad. Del mismo modo, aunque sus clases y lecciones sean impartidas mediante su propia app, también ofrecen la posibilidad de asistir a clases físicas «más tradicionales», según cuenta Nicolás, para las personas que así lo demanden sobre algún tema concreto. La parte de la enseñanza práctica funciona igual que en una autoescuela convencional, la única diferencia es que las horas de clases y los puntos de inicio de las mismas se acuerdan entre el profesor y el alumno usando el chat de la aplicación. Haciendo este proceso «mucho más independiente y más flexible a los horarios de las personas», dice Nicolás que resume: «la idea es que el proceso de ir a la autoescuela no se convierta en un castigo para los alumnos, sino que ellos lleguen motivados, con ganas y que encuentren explicaciones que no les aburran». Además, no supone ningún sobrecoste para el alumno sacarse el carnet bajo este formato, ya que Autoescuela Digital se adapta a las tarifas del resto.

El objetivo de este grupo consiste en ofrecer a sus alumnos la posibilidad de aprender a conducir con los coches con los que tendrán que lidiar el día de mañana. «Ya no hablamos del futuro de la automoción, estamos hablando del presente», dice Santiago que recuerda las desventajas que tienen los usuarios de coches más contaminantes: «generan más gases, más contaminación y sufren limitaciones de acceso en las grandes ciudades». En el futuro, se plantean ampliar su oferta de carnets de conducir ofreciendo la posibilidad de obtener el permiso AM (ciclomotor) usando solo vehículos totalmente eléctricos. La idea que tiene Autoescuela Digital es «empezar con fuerza el año 2020» para «contribuir y generar conciencia medioambiental», tanto a los alumnos como al resto de autoescuelas.