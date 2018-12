REDES SOCIALES Pierden un sobre con 700 euros y lo recuperan por la ayuda de las redes sociales La familia acababa de cobrar el paro y los usuarios se movilizaron para recuperar el dinero

Actualizado: 13/12/2018 14:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un despiste que estuvo a punto de amargar las navidades a una familia, pero que finalmente ha acabado como un cuento de Navidad. Acababan de sacar el dinero cobrado del paro del banco y metido en un sobre que luego se extravió. Con dos pequeños, uno de siete años y otro de apenas de 20 días, la cosa sin esos 700 euros se ponía muy difícil para las fiestas, por lo que tras buscar el dinero hicieron un llamaiento en redes sociales.

De inmediato la comunidad se movilizó y compartió su llamada de manera masiva, hasta que finalmente de manera anónima el dinero ha aparecido y el final no podía ser más feliz para esta familia que ya ha pasado el mal trago.

Incluso hubo usuarios que se prestaron a ayudar de manera económica a la familia, pero lo rechazaron puesto que pensaban tirar con lo que podían prestarle sus allegados para devolverlos. "Quizás otro tipo de personas aceptarían esas donaciones encantados pero nosotros no podemos hacerlo. Gracias a Dios nuestra familia nos va a ayudar y somos consciente de que hay personas que le hacen muchísima más falta que a nosotros pues igual no tienen a nadie que les ayude, por ello espero que entiendan que no podemos aceptarlo, sería injusto, inmoral e hipócrita por nuestra parte. No quiero que lo tomen como un desprecio pero no estaría bien aceptarlo. Pasaremos unos meses algo justos en lo que devolvemos el dinero prestado pero al menos podremos decir que tirar para delante que por desgracia ya es mucho más de lo que otros pueden decir".

Pero el milagro se obró y finalmente en otra publicación en la que explicaba que habían devuelto todo el dinero y que "había tenido que pasar todo esto para finalmente creer en el ser humano".

Han sido miles los comentarios obtenidos y las veces que se compartió la publicación por la que finalmente la persona que se encontró el sobre lo entregara de nuevo a la familia.