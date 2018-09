24 SEPTIEMBRE EN SAN FERNANDO De Pepa a Pepa San Fernando dedica su celebración de 1810 al empoderamiento de la mujer y entrega su premio a la periodista Pepa Bueno

Han pasado 208 desde que se iniciará el proceso a Cortes en la entonces Real Villa de La Isla de León. Doscientos años después San Fernando busca recuperar la importancia histórica que tuvo, pues aguantó el asedio francés y permitió que unos después, en 1812 se pudiera promulgar la Constitución conocida como 'La Pepa'.

Han pasado 208 años y en el mismo escenario donde se discutieron decretos como la separación de poderes o la necesidad de la libertad de imprenta, otra Pepa, la periodista Pepa Bueno, alzaba su voz para llamar la atención del escándalo que hubiera significado ahora que en un texto democrático no se hiciera mención a la mujer, no se le otorgara los mismos derechos que a los hombres.

«Quizás dentro de otros cien o doscientos años también se escandalicen porque ahora no se detenga el país por cada asesinato de una mujer, no entiendan la denominada brecha salarial, ni que se cargue en la mitad de la población el cuidado de niños y ancianos. No comprendan el modelo de belleza que llevan impuesto hoy en día las mujeres. Se escandalicen de los consejos de administración que hay ahora».

Han pasado 208 años desde que se intentara dar un gran avance en las libertades con 'La Pepa' pero otra Pepa ha puesto en el mismo lugar los avances que aún quedan por conquistar.

Es por eso que el Ayuntamiento ha decidido dedicar este 24 de septiembre al empoderamiento de las mujeres, a recordar lo ocurrido el pasado 8 de marzo con esa jornada histórica de paro femenino, personalizando este día en la periodista Pepa Bueno y su actitud y activismo ante tal acontecimiento.

Un 24 de septiembre descafeinado en cuanto a participación y cuyo foco de interés se ha centrado en el acto del Real Teatro de Las Cortes donde precisamente se le ha entregado a la periodista el premio 'Cortes de la Real Isla de León'.