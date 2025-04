La ONCE deja 175.000 euros en San Fernando, en la puerta del Mercadona

La ONCE ha repartido una parte de la fortuna del sorteo de este lunes en la localidad gaditana de San Fernando , donde José Manuel Fabra , ha vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 175.000 euros entre sus vecinos . Fabra es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2013 y ha llevado la suerte a la calle San Marcos 185 , a las puertas de un Mercadona , donde tiene ubicado su punto de venta.

«La pena es no haber vendido más números , porque no era el que jugaba el barrio, pero siempre es una alegría», decía encantado Fabra, que mañana cumple ocho años como vendedor de la ONCE . «Yo todas las noches miro los números premiados y me alegro mucho porque esta zona no es que sea pobre, pero es de trabajadores y mariscadores y les habrá venido bien. ¡Imagínate levantarte con 35.000 euros en la mano !», añade gráficamente.

El sorteo de este lunes estaba dedicado a la energía asequible y no contaminante dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha dejado otros 245.000 euros en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) por lo que ha repartido en total 420.000 euros entre las provincias de Cádiz y Huelva. El resto de premios se han repartido entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Del cupón al Eurojackpot

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘ La Paga ’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE , la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece el próximo viernes, 23 de abril, un bote de 22 millones de euros.

Y para el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre , que se celebra el domingo 2 de mayo, la ONCE ofrece un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.