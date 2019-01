INFRAESTRUCTURAS El nuevo enlace desde Fadricas a la Ca-33 se complica más de lo esperado Sigue sin resolverse los problemas administrativos y precisa de un revisado del proyecto inicial

Hace tiempo que se reclama la nueva conexión entre Fadricas y la autovía Ca-33 como una actuación precisa para hacer que el polígono sea atractivo para las empresas, pero tras años de obras paralizadas, por el desdoble de la vía férrea, este proeycto se complica más de lo esperado.

Tras el parón, se hizo necesaria la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, que no soportó el periodo sin trabajos. Aunque el anterior alcalde, el popular José Loaiza, anunció que los pasos adminisitrativos ya se habían resuelto para volver a licitar la obra, desde el actual equipo de Gobierno (encabezado por la socialista Patricia Cavada) aseguran que no es así y que el expediente aún no se ha completado, uno de los motivos por los que no se ha incluido en el borrador para los Presupuestos Genrales del Estado (PGE).

Aunque el problema es aún más grave, porque es preciso un modificado del proyecto inicial que incluya un serie de variaciones, como es el caso del aumento del gálibo del puente tras los trabajos en la línea férrea. Desde el Ayuntamiento se asegura no tener conocimiento que tal labor se haya llevado a cabo, aunque ya ha solicitado una reunión de trabajo con la Subdelegación del Gobierno de España para aclarar la situación real de esta nueva conexión de la ciudad.