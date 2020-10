SAN FERNANDO «No pasaría nada si en San Fernando no existiera la figura del auxiliar de playa» Un ex auxiliar que trabajaba en Camposoto denuncia la «mala coordinación» existente y la presión con la que tuvo que lidiar para velar por el cumplimiento de las normas

José Pedro Botella Actualizado: 17/07/2020 07:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La recientemente creada figura del auxiliar de playa ha sido –y continúa siendo– una de las medidas más destacadas entre todas las que se han dispuesto para impedir la propagación del coronavirus. En la playa de Camposoto, con un aforo de máximo de 30.000 personas –según consta en el Plan de Contingencia de San Fernando–, las responsabilidades de vigilancia, información y control de aforo recaen sobre los 20 auxiliares designados. Tutelados por la Policía Local, estos auxiliares iniciaron su actividad el 15 de junio. Tienen la obligación de «informar a los usuarios sobre las medidas preventivas y de seguridad», así como recordar que «las características de esta temporada de playa» prohíben «actividades recreativas como los juegos de pelota; las actividades deportivas en la arena; el uso de materiales hinchables como colchonetas, pelotas, materiales de juego y la venta ambulante». Para facilitar esta labor de vigilancia, el Ayuntamiento ha instalado cámaras que transmiten señal en directo y están colocadas en los accesos 1, 4, 6 y 8, tras alcanzar a un acuerdo con los chiringuitos. Sin embargo, la labor de la Policía Local y la intervención de medios tecnológicos no parece ser suficiente para un ex auxiliar de playa que recientemente presentó la dimisión de su cargo en Camposoto: «son demasiados kilómetros de playa para tan pocos auxiliares».

Faltas de respeto hacia los auxiliares

En redes sociales, sus familiares hicieron público su malestar denunciando haber escuchado continuas faltas de respeto hacia la figura de los auxiliares de playa: «tuvimos que callarnos cuando escuchamos burlas, debajo del 'polito blanco' hay una persona que está aguantando el tipo, en el sueldo no está incluido soportar faltas de respeto», espetan. El ex auxiliar, que renunció a su empleo tras encontrar un puesto en su profesión, pone en relieve la presión que tienen los contratados por la Junta: «yo estoy acostumbrado, pero es cierto que la gente no hace caso. Algunos usuarios ni te miran y te recriminan que le digas algo sobre el aforo o que le recuerdes el uso de la mascarilla».

Auxiliares, no vigilantes

«Lo que se hace es informar, no se le puede negar el paso a nadie», recuerda mientras asegura que el problema de la ciudadanía se encuentra en la confusión del significado de «auxiliar de playa»: «se nos ha etiquetado de vigilantes, pero somos auxiliares». Según explica, la correcta labor de estos auxiliares depende de la «empatía y educación» de las personas que acudan a las playas y afirma que la coordinación de Camposoto es «mala» debido a la gran extensión de la playa y al «poco número de efectivos policiales». Para este auxiliar, la reciente profesión creada por la Junta en las playas de Andalucía tiene poco futuro, «solo sirve para este año, pero igualmente tiene poco valor. Se unen los límites que tiene la función que realizan los trabajadores y –como siempre– el poco interés de algunos». «No pasaría nada si en San Fernando no existiera la figura del auxiliar de playa», asegura mientras solicita la creación de un puesto de jefe de servicio de estos auxiliares, «cada uno hace lo que cree que está bien, otros hacen lo que mejor les convenga».

La «verdad» sobre los 1.900 euros de sueldo al mes

Suscitó polémica la revelación del sueldo de los auxiliares de playa: 1.900 euros al mes. «Hay mucha presión porque ya se ha dicho lo que se cobra, aunque yo aún no he cobrado nada». El ex auxiliar de Camposoto comenzó con su actividad en la playa a mediados de junio y finalizó sus labores en la primera semana de julio, «nos prometieron que íbamos a cobrar la nómina de junio y aún no se ha recibido. Lo último que nos han dicho es que pagarán junio y julio a final de mes. Hasta que no cobremos no se puede saber la verdad sobre cuál es el sueldo». Durante las semanas en las que el ex auxiliar estuvo de servicio no recibió la notificación del alta en la seguridad social, «me ha llegado el alta con carácter retroactivo ahora que estoy en otra empresa, según me explicaron es porque no habían tenido tiempo de tramitar todas las altas».

Uso de las mascarillas en la playa

Pese a la denuncia de este ex auxiliar, desde el consistorio aseguran que la Policía Local cumple este demandado papel de «coordinador» al encargarse de enseñar «las indicaciones de sus funciones, formación básica y normas de actuación por motivos de urgencia». Los 20 auxiliares de playa que desempeñan sus funciones en Camposoto desarrollan sus tareas «en turnos de 5 personas entre semana, de lunes a jueves, y 10 vigilantes los fines de semana en horarios de 10:00 a 16:30 y de 16:30 a 21:00». Debido a la entrada en vigor de la 'Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus', el Ayuntamiento de San Fernando ha recordado la disposición tercera: «No será exigible el uso de la mascarilla en las playas y piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios. Para los desplazamientos y paseos en las playas y piscinas sí será obligatorio el uso de mascarilla».