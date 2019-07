27 DE JULIO Niña Pastori actuará este sábado en San Fernando La isleña presentará su último trabajo 'Bajo tus Alas' en el Estadio Iberoamericano – Bahía Sur- en San Fernando

Niña Pastori se prepara para actuar en la ciudad que la vio nacer, San Fernando (Cádiz), este sábado 27 de Julio en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur a las 22:30h.

Tras recorrer el panorama nacional con su gira 'Bajo tus Alas', Niña Pastori llega a su tierra natal en un concierto muy especial para la artista, que además, incluirá muchas sorpresas para todos los asistentes.

Desde las promotoras be the Flow Events y Most Events informan que están «muy contentos» con la gran acogida de este concierto en la localidad gaditana y esperan una gran afluencia de público la noche del sábado.

La gaditana interpretará los temas de su último trabajo, así como muchas de sus canciones más conocidas en un concierto, que sin duda, será único y emocionante.

Las últimas entradas disponibles, desde 35€, se pueden comprar en Flow Entradas (www.flowentradas.com), El Corte Inglés ( www.elcorteingles.es, StubHub (www.stubhub.es) y Tickentradas (www.tickentradas.com).