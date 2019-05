SALUD La Junta licitará las obras del centro de salud de Camposoto a principios de 2020 La viceconsejera de Salud, Lina García, asegura que el proyecto es una necesidad para el PP y recuerda que el PSOE dijo que estaría concluido en 2008

L. V. San Fernando Actualizado: 22/05/2019 16:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno de Juanma Moreno ha reactivado el proyecto del centro de salud de Camposoto. La viceconsejera de Salud, Lina García, ha asegurado que las obras para concluir los trabajos se licitarán como tarde a principios de 2020.

En una comparecencia pública junto al candidato del PP a la Alcaldía, José Loaiza, ha lamentado que el centro, compromiso del PSOE del año 2006 y que debería haberse finalizado en 2008, sigue sin ser realidad después de 13 años de incumplimientos de los gobiernos socialistas, pero para el PP sigue siendo una necesidad. García ha remarcado que dará servicio a 25.000 personas, en una zona muy poblada y de expansión de San Fernando y, por lo tanto, es prioritario para el Gobierno popular.

Actualmente, el proyecto está en supervisión y cuenta con un presupuesto inicial de 2,8 millones de euros. Si el proceso administrativo concluye antes de aprobarse los presupuestos de 2019, se licitará este mismo año y, en caso de que no diera tiempo, se hará a principios de 2020, ha explicado. La viceconsejera ha subrayado que da estas fechas porque "no vamos a mentirles a nadie, venimos a decir la verdad, no a prometer durante centros y hospitales de campaña que no se cumplen".