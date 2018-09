24 DE SEPTIEMBRE La Isla reivindica el poder de la mujer en el 24 de Septiembre Patricia Cavada se retrata en un cartel emulando el célebre 'We can do it!' feminista

C. CHERBUY

SAN FERNANDO Actualizado: 24/09/2018 10:56h Este año, el Ayuntamiento de San Fernando ha decidido vincular el 24 de septiembre al empoderamiento de la mujer y por ello se recoge la frase 'Paz es nombre de mujer'. Y por ello la alcaldesa, Patricia Cavada, ha querido emular a uno de lo carteles más reconocidos de la Segunda Guerra Mundial y que se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha feminista. Precisamente el premio de Las Cortes de este año se entregará este año a la periodista Pepa Bueno por su implicación en las protestas del 8 de marzo.