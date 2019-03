SAN FERNANDO "Yo hice la mili en San Fernando" Comienza la ruta para rememorar el servicio militar obligatorio, por el que se calcula que pasaron en La Isla más de 400.000 personas

omo destellos. Sus memorias se encienden y se apagan continuamente. Todos coinciden. «Fue una etapa dura por las despedidas, el empezar sin conocer a nadie, pero también una etapa que se guarda con cariño en la memoria por la camadería que había, los buenos amigos que se hicieron y por lo vivido».

Francisco Pérez se refiere al Servicio Militar Obligatorio, a la conocida como ‘la mili’. De aquellos años «aún mantengo contacto con algunos amigos que hice y por ejemplo hay uno que está en Vigo y nos vemos una vez al año, en Fuengirola».

Ese recorrido por la memoria también lo está realizando José Castilla que entre los miles de recuerdos que se le agolpan destaca una anécdota: «cuando salí por primera vez me monté en un tren y cuando llegó el revisor no dudé en levantarme y hacerle el saludo porque claro yo vi la manga de la chaqueta que tenía como galones y ni me lo pensé. ya luego me di cuenta que era el revisor y el pobre hombre pensaría que yo estaba loco».

Realiza la ruta creada por el Ayuntamiento ‘Yo hice la mili en San Fernando’ junto a su hermano, Pascual Castilla, que viene mejor equipado todavía porque guarda las fotos del comedor de la Cuartel de Instrucción de Marinería, así como la que se le mandaba «a la novia» o haciendo instrucción.

Una guía explica las curiosidades de La Carraca. - C. Cherbuy

«Yo recuerdos guardo muchos y la verdad que ahora solo te quedas con lo bueno. Yo no recuerdo haberme comido bocadillos más buenos que los que te pasaba tu familia por la valla. Eso era gloria bendita».

Precisamente la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) ha creado una ruta gastronómica de bocadillos para acompaña esta iniciativa que se prolongará hasta el comienzo del verano. Según la alcaldesa, Patricia Cavada, ya hay peticiones para los próximos meses, para poder sumergirse en los recuerdos de la mili.

Se calcula que, entre todas las dependencias castrenses de la ciudad tanto de la Armada como del Ejército de Tierra, han sido más de 400.000 personas las que desde entonces guardan en su memoria que San Fernando fue su hogar durante largos meses de actividad castrense. Incluso entre esos miles de marineros y soldados hubo muchos famosos y personajes conocidos, como el jugador de baloncesto el Fernando Romay, que estuvo en la presentación de esta iniciativa, que se llevó a cabo a principios de enero en la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

La alcaldesa recibió a los primeros grupos de visitantes que venían ahora acompañados de sus familias para mostrarles aquellos espacios, calles y momentos que marcaron una etapa de su vida. Todos destacan las vivencias de salir por primera vez de casa para enfrentarse a un mundo desconocido, que ahora guardan con cariño por las experiencias. Unas vivencias que ahora resurgen por un recorrido por instalaciones como las del Observatorio de la Armada o La Carraca.