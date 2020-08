SAN FERNANDO «Cuando le suceda algo a alguna persona mayor le pondrán remedio» Partidos de la oposición de San Fernando critican el «estado de abandono» del Parque de El Cerro y de la Plaza de las Esculturas, en la cual un vecino ha denunciado un accidente

Inaugurada en 2007, la Plaza de las Esculturas de San Fernando se proponía convertir en un referente cultural que albergase en su interior esculturas ganadoras del certamen nacional que convocase la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando. El proyecto, iniciado en 2006, concluyó unas semanas antes de las elecciones municipales del 2007 tras unas obras cuyo presupuesto rondaba los 900.000 euros. Posteriormente, esta plaza sufrió el vandalismo reflejado en las pintadas en los muros –todavía visibles– y en la basura que se acumulaba en el estanque que ocupaba todo el espacio de este peculiar museo al aire libre. Este espacio rodeado de agua fue remodelado, primero en 2013 y finalmente en 2016. Estas actuaciones eliminaron el estanque, el cual fue sustituido por zonas verdes, pero también se llevó consigo a las esculturas. El total de las actuaciones han supuesto un gasto cercano al millón y medio de euros. Desde entonces, la Plaza de las Esculturas presenta un «estado de abandono» e incluso «presencia de roedores en la zona», según IU de San Fernando.

Sin agua y sin esculturas

«El planteamiento original no fue el más idóneo, finalmente se dejó secar el agua ya que su mantenimiento dejaba mucho que desear. Incluso una persona murió ahogada en el mismo tras desvanecerse mientras cruzaba por las pasarelas», cuentan desde Izquierda Unida recordando el fallecimiento sucedido en 2009 en este céntrico parque. La formación lamenta la «falta de iluminación por la noche, junto a zonas completamente colmatadas de suciedad». En la actualidad, la Plaza de las Esculturas ya no ocupa un espacio dentro del ocio cultural de San Fernando, en su lugar suele estar colmada por jóvenes, siendo un punto de encuentro para realizar botellones ilegales. Recientemente, Juan Manuel, vecino isleño, ha denunciado la caída de su hija en esta misma plaza como consecuencia del mal estado de las pasarelas: «hay maderas que están huecas y al borde de que alguien tropiece y hacerse daño. Por suerte, mi hija solo se hizo un moratón en la rodilla. Cuando le suceda algo a alguna persona mayor le pondrán remedio, como se suele hacer».

El PP pide una actuación en El Cerro

No solo el espacio de Reyes Católicos centra las miradas de los partidos de la oposición. En el barrio de Gallineras, el PP de San Fernando acusa al Ayuntamiento de «abandonar» al Parque de El Cerro. Los populares aseguran que las instalaciones cercanas a Camposoto constituyen «el principal motor con el que cuenta actualmente la zona, por la capacidad para recoger la organización de multitud de actividades –naturales, deportivas, religiosas, lúdicas– que dinamizarían en integrarían al barrio en la vida de la ciudad durante todo el año». Desde Partido Popular de La Isla se preguntan «¿por qué no se fomenta la utilización de esta zona?, ¿por qué el Gobierno de PSOE y Ciudadanos no mantiene y mima El Cerro?». De forma retórica, se contestan asegurando que «su ámbito de gestión se circunscribe a la remodelación de la Plaza del Rey que nos va a costar a los isleños más de un millón de euros».

En este sentido, solicitan a la administración local que «se adopten todas las medidas necesarias para atender en sus necesidades de mantenimiento y limpieza la zona de El Cerro, y poner en marcha un plan de recuperación y puesta en valor del parque». La importancia del entorno de Gallineras y sus posibles usos, tras una rehabilitación, es resumida por los populares en que «este espacio privilegiado podría albergar, con carácter inmediato, la instalación de un mercadillo que, sin duda, sería un aliciente para toda la barriada. Pero además hay que insistir desde la administración local en la adjudicación de un espacio multiaventura en el interior del parque».

La formación rememora que, en enero, Gobierno municipal «anunció en prensa el inicio de redacción un proyecto para la reordenación del parque encargado –siempre según el Ayuntamiento– a una consultora especializada, que se ha reunido con la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y con la asociación de vecinos de La Almadraba para tomar nota de sus propuestas y sugerencias». El partido duda de esta iniciativa y cuestiona al Ayuntamiento «¿qué empresa externa es la que, supuestamente, lo está ejecutando; y cuándo se va a ejecutar?», al tiempo que destacan que, mientras tanto, «los isleños se conformarían con que el Ayuntamiento mantuviera El Cerro en condiciones de limpieza, salubridad y seguridad». Los populares han solicitado al Consistorio que «actúe de una vez en El Cerro, un parque que adolece de lo más elemental en materia de limpieza y mantenimiento urbano. Si a esto se une la falta de un proyecto municipal para esta zona verde pública –la más extensa de San Fernando, con 171.000 metros cuadrados– el constante deterioro del parque durante estos seis últimos años es alarmante».