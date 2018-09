Asamblea de trabajadores en Navantia San Ferando esta mañana - NACHO FRADE

CORBETAS EN NAVANTIA Contratos con Arabia: «Hasta que no empecemos a cortar chapa, no estaremos tranquilos» «Habrá movilizaciones», ha confirmado esta mañana el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta Los trabajadores de Navantia en San Fernando vuelven a la calle y acuerdan por unanimidad no rebajar la tensión porque «ni desde la Junta ni desde los Ayuntamientos se fían de la ministra»