SAN FERNANDO Confinados en un circo: de dar la vuelta al mundo a pasar tres meses aparcados en San Fernando Desde octubre, la pandemia ha obligado a que los 30 miembros que componen a la familia Circus Las Vegas queden «atrapados» en La Isla a la espera de retomar su espectáculo

José Pedro Botella Actualizado: 24/01/2021 09:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una veintena de vehículos, entre remolques y autocaravanas, rellenan el interior de un cerco cuyo perímetro es dibujado por una amplia alambrada metálica. Desde fuera, se contempla la soledad y el vacío equiparable a la sensación de transitar –durante la noche– por algún parque empresarial. La nada. Nadie diría que, en aquel aparcamiento de grandes camiones situado en el paseo de La Magdalena de San Fernando, se emplazan artistas internacionales paralizados por la pandemia.

El coronavirus no solo arrebata vidas, también destruye empleos. Algo bien sabido, pero que conviene recordar para que nuestra piel siga siendo sensible. Una amarga lección aprendida por las once familias y un total de 30 miembros que componen al Circus Las Vegas, cuyos integrantes