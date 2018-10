FAN-PIN RACE La carrera del fango cuelga el cartel de 'completo' 650 corredores realizarán este sábado el Fan-Pin Race, que ha agotado todas sus inscripciones

@VeronicaSanMor San Fernando Actualizado: 24/10/2018 14:00h

Otro año más, y ya van tres, el Tercio de Armada de San Fernando abre sus puertas para celebrar la edición cívico-militar del Fan-Pin Race, la carrera del fango que cada vez genera más adeptos. De hecho, este año se han cubierto el total de las 650 inscripciones de la prueba, por lo que el evento cuelga el cartel de 'completo'.

Estos 650 valientes tendrán que enfrentarse a una prueba que se aproxima al deporte extremo. Consta de un recorrido de ocho kilómetros por tierra, fango y agua, aderezado con obstáculos militares que deberán superar en un tiempo máximo de tres horas. Y es que, el Fan-Pin se celebra en el Tercio de Armada desde hace 30 años. Debido al éxito que comenzó a tener entre los miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al gran interés de los corredores civiles por realizarla, se decidió, hace tres años, llevar a cabo también una edición abierta a todo el mundo.

Como resultado, la carrera cívico-militar Fan-Pin 'Miguel de Cervantes', que además conmemora el 447 aniversario de la batalla de Lepanto dentro de los actos de homenaje al escritor de 'El Quijote' en el 402 aniversario de su muerte.

Uno de los equipos que realizó la segunda edición del Fan-Pin. - ORP TEAR

Asfalto, tierra, agua y fango

Esta prueba se desarrolla en la isleña población naval de San Carlos, la salida será a las 10.00 horas, en el interior de La Clica y cada corredor puede ir acompañado por un máximo de tres personas que, previamente, se han tenido que acreditar.

Se divide en varios tramos. Para empezar, desde la salida hasta el primer cruce del caño, 3.300 metros de asfalto y tierra, a los que siguen 150 de agua y fango, para llegar a la isla del pino, 400 metros de tierra y fango y, tras ellos, el segundo cruce del caño, otros 150 metros de agua y fango. Después llegarán 700 metros de la zona de obstáculos y un recorrido de un kilómetro por tierra en La Clica que dan el paso al verdadero corazón del Fan-Pin, 1.800 metros de fango, al que los corredores tendrán que llegar con fuerzas, dosificándolas durante el recorrido, para conseguir salir de las tierras movedizas y llegar, otros 400 metros más tarde, a la meta.

Valores para enfrentarse al fango

Si es usted uno de los afortunados valientes que ha conseguido dorsal, ya sea en la categoría individual o por equipos, tenga en cuenta algunos consejos de cara al Fan-Pin. La uniformidad obligatoria para realizar esta peculiar prueba es de guantes, mallas o pantalón largo (se recomienda tipo trekking), camiseta de manga larga y zapatillas deportivas o botas (un truco: encintarse el calzado para no perderlo en el fango). Tenga en cuenta que después tendrá que pasar a la zona de limpieza antes de llegar a la ducha y los vestuarios, por lo que no estaría de más llevar debajo de la ropa un bañador.

Cruce de caño. - ORP TEAR

Por otro lado, no tenga miedo si no puede seguir o decide abandonar, el recorrido estará repleto de infantes de Marina de la organización de la prueba que le facilitarán retirarse si así lo decide (y rescatarle del fango si fuera necesario). No obstante, tenga presente que el cuerpo llega mucho más lejos de lo que creemos y que, seguro, lo conseguirá. Y si se lesiona, la organización también dispondrá capacidad de atención médica y sanitaria a lo largo de todo el recorrido.

Es obligatorio seguir las normas de la carrera, que puede encontrar en la web de la prueba. Entre ellas, no recibir ayuda externa (pero sí de otros corredores si fuese necesario), entregar el dorsal a la entrada en meta o no lucir vestimentas con logos o símbolos reivindicativos. Y sepa que la organización podrá descalificar al corredor que no preste auxilio a otro corredor en situación de peligro.

Porque, el verdadero éxito no es llegar a la meta el primero, o antes que los demás sino correr siempre con los valores de esta prueba por bandera: compañerismo, trabajo en equipo, espíritu de grupo, capacidad de sacrificio, tesón y afán de superación.

Ahora no queda más que disfrutar de la III edición cívico-militar del Fan - Pin Race 'Miguel de Cervantes'. Si en algún momento nota que le flaquean las fuerzas acuérdese del lema de esta carrera (por cierto, frase cuya autoría se da a Napoleón Bonaparte): «No hay distancia que no se pueda recorrer ni meta que no se pueda alcanzar».