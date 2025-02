Carlos Zambrano: «Me impactaron las sensaciones al salir por primera vez de mi domicilio»

El pasado 11 de marzo se conocía el diagnóstico positivo por coronavirus de Carlos Zambrano, diputado nacional de Vox en el Congreso y concejal-portavoz en el Ayuntamiento de San Fernando . Su caso fue el segundo positivo confirmado de la formación tras Javier Ortega Smith, pero no tuvieron relación entre ambos ni estuvo «en contacto con otros diputados nacionales», tal como afirmó Vox Cádiz. Después de más de cinco semanas de convalecencia , el diputado ha recibido el alta tras superar satisfactoriamente el COVID-19.

Vuelta al trabajo

Desde su recuperación, Carlos Zambrano ha retomado su actividad dentro de la formación, «tengo mucho trabajo atrasado que se suma a las cuestiones que atendemos diariamente» , explica. Debido a la actual situación de confinamiento, «el trabajo es telemático, y a las reuniones online con portavoces de grupos municipales, se unen reuniones telemáticas con responsables y miembros de Vox y, poco a poco, aumentan los encuentros con entidades. El email, teléfono, WhatsApp y Telegram son herramientas constantes, y el trabajo para el Congreso de los Diputados no cesa », afirma el diputado. Pese a esto, Carlos Zambrano ya había iniciado sus labores dentro de la formación antes de recibir el alta, «llevo semanas trabajando todo lo que puedo, y actualmente ya al cien por cien. Tanto como portavoz municipal, como en mi condición de diputado nacional».

Impactado por la situación actual

«Cuando me tuve que recluir aún no se había decretado el estado de alarma. Y, después de unos cuarenta días de aislamiento», cuenta Carlos Zambrano refiriéndose a la situación que se encontró tras su periodo de cuarentena, el diputado confiesa que «me impactaron las sensaciones al salir por primera vez de mi domicilio» . «Al ver calles vacías, las expresiones en las caras de los pocos vecinos que vi, y los negocios cerrados, no pude evitar que me invadiese la tristeza y la inquietud», desde entonces, esto supuso para él «una motivación más para redoblar mi trabajo en Vox». Desde un principio, las preocupaciones del diputado isleño se centraron «en la ausencia de material sanitario de protección y en las consecuencias económicas, así como en las necesidades de alimentación y recursos para las familias más desfavorecidas» . «Como otros miembros y Diputados de Vox en distintas localidades y provincias, me puse en contacto con algunas entidades sociales, ofreciendo y prestándoles mi ayuda», afirma Zambrano.

Propuestas durante la crisis del coronavirus

A nivel local, la formación ha presentado diversas propuestas: «pretendemos que se elimine el gasto político inútil, y que el presupuesto se centre en lo que es verdaderamente importante en estos momentos, que es atender las consecuencias de toda índole de esta crisis» . Por ello, Carlos Zambrano entiende que «es fundamental reducir la presión fiscal especialmente a aquellos sectores perjudicados, y centrar el gasto en la prevención sanitaria, recuperación económica y atención social».