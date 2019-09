LAS CORTES DE 1810 «El cambio climático representa la mayor amenaza que ha vivido la humanidad en toda su historia» El 24 de Septiembre se vuelve reivindicativo y sirve para pedir que se actúe contra el calentamiento global

«El cambio climático hoy representa la mayor amenaza que ha vivido la humanidad en toda su historia». Habla Juan Verde, un reconocido estratega internacional para el sector privado y público, especialista en economía sostenible y que ha trabajado con personalidades de la talla de Barack Obama.

Habla en el mismo lugar que hace 209 años se discutía de la necesidad de la libertad de prensa, del derecho de ciudadanía y de otros retos de la sociedad de entonces. Ahora, el Real Teatro de Las Cortes vuelve a alzar la voz para llamar la atención sobre otro problema al que se enfrenta la sociedad de ahora: El cambio climático. Y Juan Verde, el encargado de realizar el discurso del acto oficial del 24 de Septiembre (día de 1810 en el que se iniciaron Las Cortes de San Fernando), lo señala como la causa de la próxima extinción. «Las consecuencias irreversibles del cambio climático no son algo que vaya a ocurrir dentro de 50 años, o 100 años… cuando ya no estemos aquí. Es algo que está ocurriendo hoy, y nos está afectando a todos los ciudadanos del planeta. No existe un solo país en el mundo, grande o pequeño, rico o pobre, que no esté sintiendo de forma directa y severa las consecuencias del cambio climático».

Y para llamar la atención sobre su mensaje dio datos. En los últimos 20 años se han producido los 18 años más cálidos jamás antes registrados. Los cinco últimos años han sido también los cinco más calurosos de la historia. «Las olas de calor extremas, los incendios forestales, las tormentas y las inundaciones están dejando un rastro de muerte y devastación. El hielo marino ártico está desapareciendo más rápido de lo que imaginamos posible, por delante de las previsiones más pesimistas que se habían dado hace unos años».

Según el Banco Mundial, el cambio climático expulsará de sus hogares a nada más y nada menos que 140 millones de personas en los próximos 30 años. Ya en el 2018 se registraron 17 millones de desplazamientos relacionados con desastres naturales. «He aquí un dato sobrecogedor: estamos ante la sexta extinción masiva de la historia, en la que la tasa de extinción es 10.000 veces más rápida de lo que se considera normal. Se estima que desaparecen al menos 200 especies cada día. O sea, que dentro de un año habrán desaparecido por completo más de 73.000 especies de la faz de la tierra. Especies que nuestros hijos no verán nunca más, ni los hijos de nuestros hijos. ¿Es éste el legado que les queremos dejar?».

Por ello Juan Verde llama la atención sobre los valores que hizo que la ciudadanía se movilizara en 1810 y reclamara cambios, un espíritu que se debe recuperar si no se queire perder el planeta. «Se empieza a ver un enorme despertar de la sociedad civil en muchos lugares del mundo, demandando y exigiendo una mayor y más contundente respuesta de los gobiernos a la grave crisis climática. Hay un clamor por el cambio climático en las calles, que se manifiesta cada vez más, en las asociaciones, instituciones, grupos ciudadanos, estudiantes y la población en general. Estos grupos son los catalizadores de esos millones de personas que se suman a las extraordinarias y multitudinarias manifestaciones de millones de personas en todo el mundo, que inundan las principales ciudades del mundo cada vez con más frecuencia».

Y es que como expone Juan Verde, «hemos de organizarnos e iniciar una movilización ciudadana como jamás se haya visto antes, porque en 1810, las cortes con su trabajo y posteriormente con la constitución, nos ensenaron que el verdadero poder le pertenece a la gente».

La alcaldesa Patricia Cavada también quiso en su discurso relacionar la importancia del movimiento acaeicdo en 1810 con lo que se debe despertar en la ciduadanía para reclamar otra economía, otra industria y en definitiva otra forma de vida más sostenible. «El 24 de septiembre es un día de fiesta, un día de celebración, pero es sobre todo un día de reivindicación. El colapso climático es el gran problema al que se enfrenta hoy la humanidad. Es probable, como reclama la Doctora Debra Roberts, que los próximos años sean los más importantes de la historia humana».

Y es que para la regidora «Para que los gobiernos reaccionen a nivel internacional es necesaria una transformación cultural y una amplia presión y apoyo de la opinión pública. De todos nosotros depende que se adelante ese cambio cultural. Porque el cambio climático pone en peligro la existencia de la civilización y afectará a todos los aspectos de la vida y en todos los niveles».

Jornada festiva

Y aunque se trata del 24 de Septiembre más reivindicativo de los últimos años, enfrentando los problemas del futuro de la sociedad, en vez de recordar lo logrado en el pasado, tampoco puede dejar de lado su parte festiva y en este sentido como cada año la jornada comenzó con el Izado de Bandera en la Plaza de la Iglesia. Estuvo presidido por el contralmirante Segundo Jefe del Arsenal de Cádiz Cristóbal González-Aller Lacalle, acompañado por la alcaldesa de San Fernando. Patricia Cavada. y otras autoridades civiles y militares.

En el acto participó el Tercio del Sur con la Unidad de Música y un cornetín de órdenes, y el Tercio de Armada aportó una Escuadra de Gastadores, un Piquete portador de Bandera, y una Compañía de Honores con tres secciones, llevando una de ellas uniforme de época.

Posteriormente a las ocho de la tarde, el Coronel Comandante del Tercio del Sur Ángel Javier Umbría Baspino, acompañado por el segundo teniente de alcaldesa, Conrado Rodríguez Ruiz, presidirá el correspondiente arriado de Bandera en el que participaran una Escuadra de Gastadores, Unidad de Música, un Piquete portador de Bandera y la Sección de Honores, todo este personal perteneciente al Tercio del Sur.

Los isleños también pudieron disfrutar de la recreación del juramento de los Diputados, el cuadro de José Casado que se encuentra en el Congreso, en la Iglesia Mayor por parte de la asociación 24 de Septiembre de 1810, así como espectáculo de títeres que se repetirá a las 18.30 horas en la Alameda. Misma hora en el que en el Centro de Congresos se emitirá el documental 'Antes de que sea tarde', que produce Leonardo DiCaprio. La comedia 'Don Quijote, locos en la Manch'a, en el Castillo de San Romualdo a las 19.30 horas y la recreación del preámbulo de la Constitución en el Teatro de las Cortes a las 20.30 horas completan este programa que pondrá su fin a las 22.00 horas con un espectáculo piro musical.