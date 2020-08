Música Brothers in Band repasará lo mejor de Dire Straits en Bahía Sur La mejor banda tributo del mítico grupo de Mark Knopfler, llega este jueves a San Fernando con su espectáculo ‘The Very Best of Dire Straits’

A. M. Cádiz Actualizado: 24/08/2020 09:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Brothers in Band vuelve tras unos meses a pisar tierra gaditana aunque esta vez lo hace en San Fernando, dentro de la programación de Bahía en Vivo, y con su espectáculo ‘The Very Best of Dire Straits’.

La que está considerada como la mejor banda tributo del mítico grupo liderado por Mark Knopfler regresa por tanto este próximo jueves 27 a la provincia de Cádiz dispuesta a ofrecer una vez más un espléndido repertorio y su gran puesta en escena con las que hará vibrar a los más fieles seguidores de la formación británica.

En The Very Best los coruñeses combinan lo más destacado del extenso repertorio de la banda de Mark Knopfler, tanto de sus grabaciones de estudio como de directo. Pero además revivirán desde el sonido limpio y cristalino de ‘Down to the Waterline’ y el antológico ‘Money For Nothing’ o pasando por clásicos temas inolvidables como ‘Sultans of Swing’, ‘Telegraph Road’, ‘Romeo & Juliet’, ‘Tunnel of Love’ o ‘Lady Writer’. Tampoco faltarán otras canciones como ‘News’, ‘Why Worry’, ‘One World’ o ‘It Never Rains’ en un espectáculo que promete trasladar a los asistentes a lo mejor de los años 80 de Dire Straits.

Sobre el escenario, a partir de las 22.30 horas, estarán los componentes de este tributo liderados por el italiano Angelo Fumarola (voz y guitarra) quien desde siempre ha sido admirador de Mark Knopfler y lo demuestra con creces hasta tal punto que parece el mismísimo Knopfler por su voz, su forma de tocar y sus poses.

Fumarola, que se incorporó hace menos de un año a Brothers in Band, está perfectamente respaldado por sus compañeros Antonio Abad (Guitarra Rítmica), Fernando Abenza (Bajo Eléctrico), Xabier Vaz (Piano y Teclados), Angel Fernández (Hammond y Sintes), Miguel Queixas (Batería), Rubén Montes (Percusión), Diego Alonso (Saxos) y Pablo Gisbert (Pedal Steel Guitar). Juntos, hacen posible este tributo que no deja indiferente a nadie.