Los bares de Las Cortes de San Fernando no reanudan su actividad

San Fernando ha comenzado la fase 1 de forma descafeinada. Muchos negocios hosteleros se han inclinado por mantenerse cerrados, aun con el fin de las restricciones en el sector. Uno de los mejores termómetros para conocer las sensaciones de los isleños consiste en observar el trasiego que se produce a lo largo de la calle Las Cortes . Esta concurrida vía aglutina más de una decena de negocios hosteleros, la mayoría enmarcados dentro de la etiqueta «bar de copas». El proceso de desescalada en San Fernando sigue mostrando una calle Las Cortes vacía y apagada, imagen que se ha sostenido desde que se decretase el Estado de Alarma. Los propietarios de estos populares establecimientos han decidido no reanudar su actividad mostrando su disconformidad ante las limitaciones de aforo y las «pocas ayudas» recibidas.

No salen las cuentas

La decisión, respaldada por todos los negocios, se tomó de manera improvisada. «En la calle Las Cortes tenemos un grupo de WhatsApp para hablar de lo que sucede, cómo organizarnos en Navidades y otros eventos y cualquier incidencia. Yo pregunté si alguien iba a abrir. Al principio dijeron que sí, finalmente fueron diciendo que no», cuenta Jesús González, dueño del bar La Flamenquita y de la sala de fiestas La Reja . El principal motivo que justifica esta decisión es la limitación del aforo, «tener que reducir al 50% nuestra capacidad en las terrazas y no poder aprovechar ningún porcentaje del interior del local hace muy complicado rentabilizar el negocio» , explica Jesús González. Estas restricciones, a su vez, son difíciles de cumplir debido a la preocupación existente por el coronavirus: « la gente tiene miedo , no van a acudir en masa a los bares por si hubiera riesgo de contagio». En esta misma línea, las inclemencias del tiempo en La Isla no han ayudado a reforzar la idea de abrir las terrazas, «no es culpa de nadie, pero con lluvia la gente no sale a tomar nada al aire libre».

Ayudas «insuficientes» para afrontar los gastos

Pese a que el Ayuntamiento de San Fernando anunciase que los negocios de hostelería no tendrán que abonar las tasas de ocupación de la vía pública para terrazas durante segundo semestre, junto a la posibilidad –aún en estudio– de ampliar la superficie de las mismas para garantizar la distancia social, los profesionales del sector de calle Las cortes reclaman que «un negocio no se puede mantener con cuatro mesas» . Por otro lado, la estrechez de calle Las Cortes reduce las expectativas de expansión del espacio. Jesús González considera que estas medidas «son insuficientes e inviables para la hostelería». En su caso particular, las prestaciones que recibe desde que cesó su actividad empresarial «no cubren el total de los gastos». Además, el afectado por la crisis del COVID-19 señala la existencia de «mucha desinformación en el tema fiscal». «Si abrimos perdemos la posibilidad de cobrar las ayudas que estamos percibiendo y estamos obligados a volver a contar con los trabajadores que están en un ERTE durante un periodo mínimo de 6 meses. Estos empleados, ahora mismo, no pueden aceptar una oferta laboral que pudiera ser más favorable porque tendrían que devolver las ayudas», lamenta Jesús González.

Solicitan las «subvenciones prometidas»

La indignación de los propietarios hosteleros está lejos de calmarse. El cierre de los locales de Las Cortes podría prolongarse más allá de la hipotética llegada de la fase 2 a San Fernando. « No voy a abrir hasta que nos permitan ocupar el 50% del interior de los locales y se establezca mayor libertad individual de horarios», señala Jesús González. El Consistorio local proclamó la creación de una línea de ayudas para el sector de la hostelería, organización de espectáculos y eventos «con un importe total de 100.000 euros y una cuantía máxima de la subvención de 1.000 euros» . La única condición para recibir esta prestación consistía en garantizar «el mantenimiento de la actividad una vez terminen las restricciones». Una vez iniciada la fase 1 finalizan las restricciones y los hosteleros de Las Cortes solicitan las «subvenciones prometidas».