DEUDAS El Ayuntamiento debe 9.000 euros de gasolina de los coches de la Policía Local Las facturas del impago municipal van al próximo Pleno para que pueda saldarse la deuda

La concejal de PP isleño, María José de Alba, ha exigido al gobierno socialista responsabilidad ante la situación en que se encuentran los vehículos del parque móvil municipal. Las denuncias realizadas por los propios trabajadores municipales y de las que se hacía eco el PP relativas a la inmovilización de los coches patrullas de la Policía Local por falta de combustible, se han visto ratificadas por el propio Consistorio que llevará al próximo pleno de la Corporación como asunto urgente, el abono de las facturas de la gasolina de estos vehículos.

Según se recoge en el informe de la Intervención Municipal, el Ayuntamiento debe a la empresa encargada de surtir de gasolina a los coches policiales 8.937.29 euros, cantidad correspondiente al periodo que va desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo pasado.

En total, “una deuda de casi seis meses y 9.000 euros que ha puesto en entredicho la seguridad ciudadana en San Fernando, puesto que la Policía Local no ha podido hacer uso de la totalidad de sus herramientas para el desempeño de su trabajo. «Y no ha sido un solo día, ni por 'problemas burocráticos', como han querido justificar lo que es totalmente injustificable. Creemos a los trabajadores municipales y no a este gobierno caracterizado, precisamente, por sus constantes faltas a la verdad».

Pero, no sólo el gobierno del PSOE debe el dinero de la gasolina de los vehículos policiales. A la deuda de 8.937 euros, hay que sumar –como constata el informe de la Intervención Municipal- otros 13.471,38 euros que corresponden a la gasolina no abonada de los vehículos de Desarrollo Sostenible, Servicios Eléctricos, Alcaldía Presidencia, Vías y Obras, Mantenimiento de Edificios Municipales, Deportes, Urbanismo y Protección Civil.