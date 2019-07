ENTREVISTA ALCALDE DE LOS BARRIOS «Los Barrios tardará casi 300 años en saldar su deuda» El regidor sostiene que «aunque este pueblo está arruinado por culpa del PSOE, habrá inversiones importantes y llegada de empresas» Miguel Alconchel Alcalde de Los Barrios

El nuevo alcalde de Los Barrios tiene 45 años, es natural de Los Barrios y fue 'fichado' por su predecesor, Jorge Romero (PA), en 2005. Estuvo cuatro años en la oposición y luego pasó al gobierno. En el anterior mandato ha sido el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente.

-¿Cómo asume este nuevo reto personal que supone la Alcaldía de su pueblo?

-Con tranquilidad. Los años de oposición y de gobierno me han servido para conocer el funcionamiento del Ayuntamiento. Como alcalde tengo la pena de ver que cualquier municipio que nos rodea está en mejores condiciones que Los Barrios. Nuestra situación sigue siendo muy difícil. Quizá como políticos no hemos sido capaces de hacer ver a la ciudadanía los esfuerzos que hacemos para sobrevivir. Pese a ello, también lo afronto con la ilusión de ordenar esta deuda monstruosa que tenemos y que algún día podamos decir que ya la estamos pagando para poder saldarla aunque sea en 300 años.

-¿En cuánto está cifrada la deuda municipal de Los Barrios?

-En 153 millones de euros. Cuando nosotros llegamos, la deuda viva era de 50 millones de euros pero hay que explicar esto bien. Cuando asumimos el Ayuntamiento que había gobernado el PSOE, la inmensa mayoría de la deuda estaba en cajones, no estaba ni reconocida. Estos años nos hemos dedicado a ordenar todo el débito y gracias a los mecanismos de Montoro, que le han salvado la vida a este ayuntamiento con los planes de ajuste o los Fondos de Ordenación, pudimos ordenarla. A esta deuda hay que sumar que a día de hoy seguimos teniendo procedimientos judiciales de convenios urbanísticos de la primera década del 2000, cuando gobernaban los socialistas y que han dejado deudas importantes. Además, las empresas municipales que disolvimos están en concurso en el Mercantil y tienen 100 millones de euros de deuda. Este pueblo tiene 300 años de historia y se va a llevar casi otros 300 pagando lo que debe. No hay pueblo en España ni Europa que deba lo que nosotros.

-¿Está diciendo que todos estos números rojos son herencia del PSOE?

-Así es. Esa es la realidad.

-¿Qué solución hay?

-Seguir trabajando, intentar que la deuda no aumente y continuar acudiendo al Ministerio de Hacienda a pedir ayuda. No hay otra. Dependemos del Ministerio. Vamos a estar tutelados durante muchísimos años. Pediremos prórrogas porque no podemos afrontar pagos de 8 o 9 millones de euros al año. Eso o que el Ministerio se quede la tutela del Ayuntamiento.

-¿Qué retos se plantea para este mandato?

-El reto es seguir ordenando esa deuda y mejorar la prestación de servicios. También me comprometo a garantizar transparencia, participación y diálogo en el Ayuntamiento.

-¿Por qué importan la marca 100x100 de La Línea?

-Porque ya era conocida y además, muy pegadiza. En La Línea había funcionado y pensamos que teníamos mucho ganado si nos presentábamos a las elecciones con un partido y un candidato nuevos.

-Sí, trabajar por la ciudad y centrarnos en nuestro municipio al cien por cien.

-¿Fueron duras las negociaciones para formar gobierno?

-Bastante duras. Con el PP ha sido más fácil que con Ciudadanos, que puso condiciones, algunas muy difíciles, sobre todo la de que Jorge Romero dejara todos sus cargos en el Ayuntamiento. Teníamos hablado que estaría un par de años más para ayudarme pero ellos exigieron que Jorge se tenía que ir desde el minuto uno. Al no estar en una posición de fuerza tuvimos que ceder. Espero que Cs se sume al gobierno. Los Barrios necesita sumar.

-¿Cómo están transcurriendo estas primeras semanas?

-De manera muy intensa, haciendo muchas cosas y recibiendo a muchas empresas porque pese a que este pueblo está arruinado, habrá inversiones muy importantes en el municipio y llegadas de empresas.

-La Central Térmica parece que se consolida, Acerinox pese al asunto del convenio colectivo también sigue adelante con sus inversiones y estamos pendientes de la llegada de una nueva empresa del sector comercial a nuestro polígono. Parece que también habrá movimiento en el sector automovilístico y estamos pendientes del recinto de la Zona Franca. Endesa tiene varios proyectos también. Seguimos siendo un municipio interesante.

-Desde fuera no se entiende que un municipio supuestamente rico porque tiene término municipal, industria y un parque empresarial, esté en una situación económica tan crítica.

-Es difícil de entender. Un pueblo puede tener mucha riqueza pero si las personas que están al frente se dedican a malgastar, malgastar y malgastar, al final llega un momento en que es inviable. El PSOE no perdió únicamente la Alcaldía por mérito de la oposición sino porque se desmoronó. En la última etapa, casi todas las subvenciones que se pidieron fueron para pagar la nómina municipal, que estaba cifrada en 1,5 millones de euros, ahora está en aproximadamente una tercera parte. En el año 2000 ya había un informe advirtiendo que las empresas municipales estaban en quiebra, ¿cómo pervivieron hasta 2011 cuando llegamos nosotros? A base de créditos y de una dejadez absoluta. Sin que nadie se ofenda, el ejemplo que pongo siempre es Venezuela. Tiene petróleo y un potencial extraordinario pero está a la cola del mundo porque sus gestores políticos son unos ineptos. Aquí ha pasado lo mismo. Aquí había un grupo de amigos, algunos con afinidad ideológica y con buenas intenciones, pero el responsable político era un desastre.

-Además de la Alcaldía, ¿llevará alguna concejalía?

-He tenido que asumir la Policía Local porque nadie la quiere. Se la he ofrecido a todo el mundo pero nadie quiere estar al frente. Es un reto importante para mí porque sé que hay trabajo por hacer pero también que soy capaz de conseguirlo. La imagen de la Policía, en la que hay grandes profesionales, está muy dañada a nivel de pueblo y el reto es también cambiarla.