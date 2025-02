El sol y las buenas temperaturas invitan al paseo y a disfrutar del aire libre en este peculiar 1 de mayo

Comienza el mes de mayo con una subida de las temperaturas y un sol resplandeciente que ha invitado a muchos padres y niños al paseo y a disfrutar del aire libre en esta jornada festiva previa al inicio de la Fase 0 de la desescalada .

Y es que, a partir de este sábado 2 de mayo, deportistas, mayores y familias podrán salir a la calle a lo largo del día aunque en distintas franjas horarias dependiendo de la edad y de la actividad, circunstancia que ha obligado a las autoridades a pedir responsabilidad a la ciudadanía para que la vuelta a la «nueva normalidad» se desarrolle lo mejor posible.

Este viernes 1 de mayo la jornada está transcurriendo con tranquilidad y, salvo excepciones, la ciudadanía está cumpliendo con las normas dictadas desde el Gobierno de la nación.

En las principales ciudades de la Bahía se ha podido ver a muchos padres junto a sus pequeños saliendo a dar un paseo en bicicleta, a caminar, a patinar o a jugar al balón , tal y como han estado haciendo durante la semana aunque con la particularidad de que hoy es festivo y que la climatología acompaña. Muchos de ellos iban ataviados con mascarillas. Otros no, porque guardaban las distancias de seguridad. Pero sin duda muchos han aprovechado este día para tomar los primeros rayos de sol vistiendo con prendas más ligeras: camisetas, pantalones corto o vestidos veraniegos....

En ciudades como Cádiz ya estaba permitido desde el pasado domingo el paseo y el tránsito por las playas por decisión del Ayuntamiento pero en localidades como El Puerto de Santa María este viernes ha sido el primer día en el que los padres han podido disfrutar, durante una hora, de este espacio natural en un día propio de verano por las altas temperaturas.

No obstante, las playas tenían un aspecto muy diferente al que hubieran tenido en estas fechas si no fuera por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y el estado de alarma. Kilómetros de playas vacíos, chiringuitos cerrados y un mar en el que no estará permitido el baño , al menos, hasta la tercera fase de la desescalada.

Destacar que en la playa de Valdelagrana, en El Puerto, se impuso una sanción a un ciudadano que no respetó la prohibición al baño. Policía Local y Protección Civil informaban a los paseantes que en las playas tan solo se puede transitar, sin posibilidad de sentarse en la arena a tomar el sol, como algunos intentaban en un día que ha superado los 25 grados.

Además de las playas, también están abiertos al público los pinares y los parques aunque los juegos infantiles -por precaución- siguen precintados, al igual que los espacios dedicados al deporte al aire libre y los aparatos de gimnasia para mayores . Se trata de espacios que pueden ser foco de infección y, por precaución, se mantendrán cerrados.

El inicio de la desescalada

Si hasta ahora tan solo se había aliviado el confinamiento de los más pequeños,a a partir de este sábado se ampliarán los permisos para pasear por espacios públicos a más colectivos de la población como las personas mayores , que podrán salir a la calle durante dos horas por la mañana (de 10 a 12 horas) y una por la tarde (de 19 a 20 horas).

Asimismo, a las personas que deseeen practicar ejercicio individual (correr, andar, patinar, montar en bicicleta o hacer surf...), se les permitirá salir en el tramo horario comprendido entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 20 y 23 horas, con una distancia de seguridad de al menos dos metros y sin salir del municipio en el que se resida .

Por otro lado, las personas que convivan juntas (máximo dos) podrán salir a dar paseos en la misma franja horaria que los deportistas.

Los niños menores de 14 años , que hasta ahora podrían salir de 9 a 21 horas, verán más limitado este tiempo, pasando de 12 a 19 horas .