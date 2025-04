Vuelven a cazar al 'Spiderman' de Chipiona, aunque ahora robando cables

A finales del pasado año saltaba la alerta en Chipiona . Un individuo se encontraba robando viviendas y por lo visto su especialidad era trepar por las paredes y entrar por balcones y ventanas. Hubo incluso vídeos que así lo confirmaban pero no conocían su identidad.

La Policía Local de la localidad y la Guardia Civil se puso manos a la obra para investigar quién era ese intrépido caco que repetía este 'modus operandi' y que tenía a muchos vecinos alarmados y con el miedo de ser sus próximas víctimas. Le empezaron a llamar el 'Spiderman' de Chipiona . Entraba normalmente por las noches -aunque hubiera moradores dentro- y se llevaba los objetos de valor que se encontrara.

Uno de estos vecinos relató entonces que pocos meses antes les había robado mientras él y su familia dormían y que de manera sigilosa se había llevado un bolso y una cartera. No lo escucharon. Y aunque alguna pista sobre quién se escondía tras esa agilidad, no lo podían detener hasta no tenerlo del todo confirmado con pruebas o cogerlo in fraganti.

Pues finalmente lo pillaron. Y no solo una vez. Varias. Según fuentes consultadas el 2 de diciembre se hizo incluso un registro en su vivienda tras identificarlo como el ladrón que había entrado esta vez entrado en una autocaravana. Y no solo constataron esa pista sino que en el interior de la vivienda los agentes hallaron objetos robados a otras de sus víctimas . Fue detenido por hurto pasó a disposición judicial y se le puso en libertad con cargos.

Y lejos de dejar de delinquir, volvió a hacerlo. Semanas después. El 20 de diciembre lo volvieron a identificar, portando objetos que habían sido sustraídos, como el autor de cuatro robos con fuerza y dos hurtos más. Pero volvió a quedar en libertad con cargos.

Y ahora, y como cuenta la Policía Local del municipio en sus redes sociales, se le ha pillado de nuevo. En esta ocasión, «reconvertido», intentándose llevar cableado del alumbrado público. A sus 39 años, M. A. R. L. tiene ya un larguísimos historial delictivo y, según estas últimas informaciones, sigue sumando.

