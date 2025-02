Vuelve el pulso turístico gaditano

La pandemia ha causado estragos en la economía de la provincia, pero el final del Estado de Alarma, la flexibilidad en las restricciones y los bajos índices de contagios, quizá por el buen ritmo en la vacunación, van a permitir que este verano se retome el pulso turístico en la provincia.

Ya el primer fin de semana completo tras terminar el Estado de Alarma desmostraba tanto a nivel de pernoctaciones como de negocio del sector turístico que los fines de semana empezaban a tornar hacia la normalidad. Las terrazas volvían a verse llenas, se empezaban a abrir plazas hoteleras, a hacer reservas de apartamentos turísticos para los meses de verano e incluso a ver cómo muchas familias adelantaban sus vacaciones para disfrutar de estas semanas de tranquilidad antes de que llegue la temporada estival. Todo ello significa que el sector turístico se está reactivando, están aumentando de una forma muy rápida el número de pernoctaciones en todas las provincias, especialmente en la zona de costa. Pero para que todo esto vaya viento en popa, los ciudadanos debemos ser conscientes y mantener la prudencia en todo momento para evitar que se den situaciones de contagios y picos de incidenciaque nos puedan hacer dar marcha atrás.

El turista internacional se percibirá a partir del mes de septiembre; mientras, los hoteles van abriendo sus puertas para acoger a los visitantes nacionales

La temporada coincide en estos momentos con las comuniones y muchas celebraciones y actos familiares que antes no se podían hacer. No obstante, a pesar de la reactivación hay que recordar que tanto los locales como los negocios tienen un aforo limitado y el control es mayor, pero en las reuniones familiares la efusividad y las ganas de normalidad pueden llevar al traste los buenos datos conseguidos hasta el momento.

Las imágenes del primer fin de semana tras el fin del Estado de Alarma con la euforia de los jóvenes, los botellones y las quedadas, daban lugar a un llamamiento a la responsabilidad por parte de las instituciones y gobernantes pidiendo prudencia y poniendo sobre la mesa la ampliación del horario de los bares para hacer frente al botellón: una alternativa prohibida en la vía pública desde hace años. El pasado fin de semana, por ejemplo, en Jerez, había algunos hoteles que cubrían el cien por cien de su ocupación, lo que son más que buenas noticias para un sector que ha resultado muy damnificado por la pandemi a.

Son buenas noticias tras llevar más de año y medio de cierres, aperturas parciales, o con temor ante cómo se vivirá la próxima temporada. Todo lo que ha llegado hasta el momento a la provincia ha sido turismo nacional, procedente de otras provincias, como Córdoba y Sevilla, que tras la apertura de los cierres perimetrales ansiaban traspasar la frontera de la provincia gaditana.

Volver a ver a los hoteles funcionando y al sector hostelero con las pilas puestas transmite tranquilidad y alegría a los empresarios, a los trabajadores y a quienes visitan la provincia. Hace que se vuelva a respirar tras estos meses de desasosiego. Y aunque se espera tener una mejor ocupación que el verano pasado, aún quedan muchos hoteles con las puertas cerradas y por eso desde la patronal de hoteleros de la provincia se pide a las autoridades que aclaren qué va a ocurrir con los ERTE , para que los hoteles puedan organizarse de cara a los meses venideros.

La intención es que en el mes de septiembre, según ha apuntado en más de una ocasión Stefan Declerck, «podamos volver a la normalidad del turismo internacional, con el que se trabaja de febrero a junio y de septiembre a noviembre».

La oferta está «hibernada»

Desde la Patronal de Hostelería, Horeca, su presidente, Antonio de María, al analizar cómo se encuentra el sector turístico en la provincia, indicaba de manera pesimista que «los muertos no tienen pulso». No obstante, puntualizaba que «estamos en un punto de partida muy interesante, se ha abierto la libre circulación de Andalucía, entre las provincias y entre las autonomías, se ha levantado el toque de queda y a nivel internacional también estamos abiertos».

El 90% de las plazas delos hoteles continúan cerradas. No obstante, algunas están abriendo ya porque se acerca el buen tiempo y la gente se anima muy lentamente, subrayaba el portavoz del sector de la hostelería gaditana . Donde va a haber una apertura ya definitiva será durante el mes de julio y en junio se incorporarán algunos, «dependiendo de las reservas que les hagan. Si no hay reservas no se abre el hotel».

Para De María, la convocatoria de Fitur es un «esfuerzo», destacando las grandes ausencias. «Aquello va a ser un querer y no poder, por las limitaciones del número de personas y porque muchas actividades serán por streaming. No va a ser la sombra de lo que fue, aunque hoy en día con las redes sociales se cubre y se está informado de todo».

En cuanto al turismo internacional, recalcó que por ejemplo a los británicos se les ha recomendado que no vengan a España. En cuanto a los alemanes, a principios del mes de mayo llegaba el primer vuelo que tenía capacidad para cien pasajeros y «traía 54». Sin embargo, para esta semana venían los de 150 plazas, eso significa que tienen plazas reservadas». Para De María, «si hay demanda pongo oferta. La oferta está hibernada, esperando que haya demanda».

A juicio de Horeca, el sector turístico no se reactiva desde las instituciones, sino que se reactiva desde la toma de decisiones de los propios ciudadanos. Las instituciones deberán apostar por la presencia en medios y demás para que «sonemos y no se olviden de nosotros, pero el turismo viene, no se trae».

También en la Sierra

Las reservas se empiezan a notar en la costa gaditana, pero la provincia de Cádiz también es el lugar idóneo para irse de vacaciones porque ofrece otras alternativas a quienes no les gusta el turismo de sol y arena. La sierra gaditana es una de esas opciones para los turistas y nativos de la zona porque es un lugar apetecible y fresco para pasar las altas temperaturas de los meses de verano.

Los pueblos blancos son el aliciente perfecto para el turismo familiar, para quienes quieren desconectar de la vida diaria, de la rutina y de sus propios entornos. Son ejemplos de la puesta en valor de una comarca que cada vez cuenta con más adeptos. Lugares que sorprenden con sus sus rincones escondidos, con su gastronomía y con su patrimonio. Y también en esta comarca de la provincia empieza a verse un resurgir del pulso turístico, tras estos meses de cierres y estado de alarma .