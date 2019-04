FACEBOOK LIVE «El año que viene el coro cantará en Cádiz el Lunes Santo» El corista y autor de carnaval, Julio Pardo, protagonista en el Facebook Live de LA VOZ

El corista y autor de carnaval Julio Pardo, ha sido protagonista en el Facebook Live de LA VOZ de Cádiz este viernes. En referencia al momento vivido por el coro el pasado Viernes Santos en Sevilla comenta Julio, «le cantamos el Viernes Santo a la Esperanza de Triana en su recogida. Fue un momento espectacular, de esos de los que hacen que se te salten las lágrimas y te abraces con los compañeros».

A la pregunta de cómo surgio la idea dice: «Es una idea que estaba rondando desde hace tiempo, a través del hermano mayor. Se apuntaron colaboradores del coro, Carlos de Cantores de Hispalis, El Canijo, Antonio Rivas, que volvió para la ocasión, y Miguel 'Tron', que ya se puede adelantar que será uno de los fichajes del coro para el carnaval que viene. Éramos casi 50».

«Aquello impresiona. Con el tema de la seguridad llegar fue complicado, todo una aventura. Además no habíamos ensayado con la banda. Cantamos la Salve, dos marchas y nos quedamos con ganas de cantar 27 más», recuerda Julio Pardo.

Julio explica como ha vivido la creación de la marcha. «La marcha la estrenamos en 2013. En 2012 fuimos invitados por la Banda de Santa Ana de Dos Hermanas a un concierto por Santa Cecilia, y montamos trozos de zarzuela y la marcha 'Cádiz'. En la copa de después nos preguntaron: ¿Vosotros sois capaces de cantar en la Madrugada del Jueves Santo? Y luego me cogió el director a mí y me dijo: ¿Tú eres capaz de escribir una marcha? Yo ya había compuesto marchas para Cádiz. De allí salió 'Pureza Marinera', que por lo que me han dicho se ha convertido en la segunda más escuchada después del 'pseudo himno' de la hermandad», cuenta.

En Cádiz llevan cantando con el coro en Semana Santa desde el año 1997 ó 1998, cuando le cantaron a Las Cigarreras en El Palillero. «Quiero dejar claro que aunque cantemos a Sevilla, no abandonamos Cádiz. De hecho, puedo adelantar que el año que viene cantaremos aquí, el Lunes Santo», asegura.

Además dice Julio, que llevan muchos años de vinculación con Pascual González y Cantores de Hispalis. «Con ellos hemos colaborado en 14 discos, y nos llamaron para el espectáculo "Cristo, Pasión y Esperanza". Ahora hemos grabado con ellos hasta en su para un espectáculo sobre el quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se estrenará en mayo. Pronto estaremos con ellos en Cádiz...», declara.

Para finalizar, Julio Pardo revela uno de sus proyectos. «Tengo en mente un proyecto que no sé cuándo haremos: un doble CD con todos los artistas con los que hemos participado, pero con temas nuestros. Tenemos incluso la idea de recuperar la voz de Carlos Cano. Me lo planteo casi como mi despedida musical, aunque creo que la verdadera retirada llegará cuando las neuronas me digan 'hasta aquí'».