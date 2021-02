NARCOTRÁFICO Vídeo: Narcos abandonan una 'goma' en una playa de Chiclana y se dan a la fuga Sus tripulantes han tocado tierra en las inmediaciones de la Torre del Puerco esta tarde dejando la semirrígida en la arena

Una potente embarcación semirrígida, de las que habitualmente se utilizan para traficar con hachís, ha sido la tarde de este miércoles abandonada en una playa por la zona de Chiclana. Sus siete tripulantes han tocado tierra en las inmediaciones de la Torre del Puerco pasadas las cuatro de la tarde y, nada más llegar a la arena han salido corriendo.

La lancha, de grandes dimensiones y dos motores, no iba cargada. Se desconoce las causas de este abandono. Si ha podido por algún problema mecánico o bien a que temían ser interceptados en alta mar. El fuerte viento que azota también ha podido causarles algún problema.

No es la primera vez que sucede algo así. La presión ejercida a estas mafias del narcotráfico y su logística provoca que a menudo abandonen las embarcaciones ante cualquier alerta para no ser pillados por las fuerzas policiales. Lleven o no droga, ya que el uso de estas lanchas está prohibido.

Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil para intervenir la embarcación e iniciar la correspondiente investigación.