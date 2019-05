CARNAVAL Y 101 KM Vídeo: El Carnaval de Cádiz se cuela en los 101 km en 24 horas Una familia le canta unas coplas a uno de los participantes durante la carrera que se ha disputado este fin de semana en la Serranía de Ronda

Benaoján. Llega uno de los participantes en los 101 km en 24 horas, prueba organizada por La Legión que se celebró este pasado fin de semana en la Serranía de Ronda, discurriendo por los pueblos gaditanos de Setenil y Alcalá del Valle. En su caso, como en del resto de ciclistas, debe completarla en un tiempo máximo de 12 horas. Es el kilómetro 86 y su familia le está esperando. Pero lo está haciendo de una forma muy especial.

En el vídeo, publicado por Radio Coca Ser Ronda, sientan al participante en una silla y le ponen un gotero de cerveza. No queda ahí la cosa porque le dedican unas coplas. El Carnaval de Cádiz llega a los 101 en la XXII edición de esta prueba deportiva. Con guitarras de juguete, la primera de las letras no deja lugar a dudas, «ya llegó mi padre, con la biciclete», «viene tó sudao, no veas lo que apesta».

La segunda, inconfundible. Al ritmo de 'Me han dicho que el amarillo' de la chirigota de Manolo Santander, entonan, «dicen que los 101 es lo más duro de Andalucía». Por eso, sentencian, «vivan los que corren, vivan sus cojones». Porque lo importante es disfrutar de la carrera y, para ello, nada mejor que un poco de Carnaval.