Vídeo: Campaña para abrir los ojos sobre el daño del porno en los jóvenes

«Ah, que la chica te importa... t ú ves mis vídeos y esos son para darte placer a ti, no a ella. Hasta las apps me dejan poner mis contenido...». Una pareja de adolescentes se besa en una habitación. El chico empuja a la chica sobre la cama imitando una de las poses del porno. La chica se muestra asustada… y de repente la joven desaparece , ella no importa, y aparece en escena un señor que le espeta sin tapujos al adolescente todo lo que piensa. Es un productor de cine pornográfico , se vanagloria de todo lo que consigue e invita a su 'cliente' a que siga consumiendo cualquier contenido que él ofrezca. Sea cuál sea .

Así comienza el vídeo de una nueva campaña de educación sexual que ha lanzado la Diputación de Cádiz bajo el lema ‘No es sexo, no es gratis’. La iniciativa, tal como ha explicado la presidenta de la institución provincial, quiere poner la lupa sobre la industria del porno, ya que a su juicio, es la responsable directa de la percepción distorsionada que tiene la población más joven sobre la sexualidad.

Para la grabación del vídeo se ha utilizado la técnica 'point os view', muy común en este sector, para fijar visualmente el cambio de perspectiva. Al principio es el chico el que domina a la chica y al final es la industria quien le somete a él.

Como ha valorado Irene García, se trata de una campaña “valiente”, “necesaria” y “ambiciosa”, que está «centrada en el consumo de pornografía, el cual deja fuera a aquellos que tienen más responsabilidades» . Es “un grito de reivindicación y denuncia”, para que “entre todos seamos capaces de poner nuestro granito de arena” a la hora de “redefinir los mensajes que se trasladan a los más jóvenes de nuestra provincia, especialmente, en el ámbito de la educación sexual”, ha dicho durante la presentación del spot ante los medios de comunicación.

Para Irene García, “hay determinadas cuestiones que deberían formar parte de las asignaturas troncales que reciben nuestros niños y niñas y que pasan por trasladar convicciones y valores de respeto igualitarios a todos y cada uno de los ciudadanos ”, pero también “del uso degradado de esa pornografía que a veces consumen”. Además, ha expresado su preocupación por el acceso cada vez más temprano a este tipo de contenidos, que muestran “imágenes que no tienen nada que ver con la realidad”. Por eso, ha recalcado la importancia de adquirir un “compromiso sólido para redefinir todos estos conceptos”.

También ha explicado el contenido y la intención de esta iniciativa, la diputada de Igualdad, Carmen Collado, y la directora del vídeo, Yolanda Domínguez. Esta última ha denunciado que la pornografía que consumen los preadolescentes o los adolescentes están contribuyendo a que tengan actitudes «machistas». Y ha destacado que es la primera campaña de estas características que señala directamente a la industria y no va dirigido al «eslabón más débil» que al final son las propias 'víctimas'. Por ello ha hecho un llamamiento en que se haga una regulación efectiva de estos contenidos y las plataformas donde se alojan ya que el acceso no está controlado. «No hay regulación, no hay educación sexual, y la industria no puede ser impune; tiene que hacerse cargo de todos los efectos que genera».

Por último, ha recordado que España es uno de los países con más consumo de contenidos pornográficos. “Lo que para algunos es un negocio, para nosotros es un atentado contra la dignidad de las mujeres en el que no deben caber ni medias tintas ni ningún tipo de tibieza”.

El vídeo se difundirá en las redes sociales de Diputación y, además, servirá de base a una jornada de sensibilización contra la pornografía que está organizando el área de Igualdad para el 22 de noviembre.

Según los datos que aparecen en el audiovisual, el 90 por ciento de los niños y niñas han visto porno antes de los 12 años, el 87 por ciento cree que refleja la realidad de la sexualidad, y el 64 por ciento piensa que no tiene ningún efecto negativo. Sin embargo, la ausencia de diálogo y de afectividad elimina de las relaciones sexuales elementos importantes como el deseo mutuo, el consentimiento, la protección de las enfermedades, normaliza la violencia hacia las mujeres y contribuye a perpetuar la cultura machista.