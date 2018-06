SALUD «Vemos gaditanos de veintipocos con cáncer de piel, falta conciencia aún en la prevención» Los dermatólogo de los hospitales de San Carlos y Puerta del Mar participan en las actividades de la semana europea para detectar el melanoma

ANDRÉS G. LATORRE

El doctor David Jiménez, especialista en la Unidad de Dermatología de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos, hace un análisis optimista de cómo se ha mejorado en la detección del cáncer der piel y avanza cómo se va a desarrollar la 'Campaña del Euromelanoma' en la Bahía. Sin embargo, el gesto se le tuerce un poco cuando se le pregunta si la población gaditana se está concienciando de las medidas que deber tomar de prevención. «Queda mucho por hacer, sólo hay que ir a la playa y comprobar cuánta gente sigue estando completamente roja y, lo que es peor, cuántos niños se queman».

El cáncer de piel es uno de los que tiene una mayor prevalencia en la provincia de Cádiz. El año pasado, sin ir más lejos, se diagnosticaron 129 nuevos cánceres de piel en la provincia. El doctor Jiménez lamenta que cada vez se dan más casos en pacientes gaditanos, pero acto seguido matiza que «ha aumentado la detección temprana, por lo que la mortalidad ha descendido notablemente».

Las declaraciones las hizo en la presentación de los actos con motivo de las actividades para la 'Campaña del Euromelanoma', que se desarrollará en la provincia -en paralelo al resto de Europa- desde este lunes hasta el viernes. «La población ahora es más consciente de qué lunares son peligrosos y no duda en acudir al dermatólogo, pero se sigue descuidando mucho la prevención», analiza el doctor, que recuerda que «la piel, en las lesiones, tiene memoria, por lo que los excesos que se comentan ahora darán la cara en unos años».

Un truco que emplean los dermatólogos para que se advierta del posible peligro es emplear la técnica del 'patito feo'. Esto es: los lunares que son peligrosos son lo que más llaman la atención por su aparición repentina, por su forma extraña y por la posibilidad de que crezcan. «En muchos casos, no es el paciente quien descubre su presencia, sino la pareja de éste», descubre Jiménez.

Crema después del baño

Antes de enumerar los actos previsto para esta semana, el doctor Jiménez recordó los consejos que suelen ofrecerse a la población para prevenir los efectos nocivos del sol. «Hay que utlizar protecciones físicas contra el sol, como sombreros o camisetas de manga larga y, por supuesto, sombrillas». Además, subraya que «es importante usar protección solar de un factor entre 30 y 50 y, aunque suelen afirmar que son resistentes al agua, volver a aplicarla una vez se vuelva del mar».

Respecto al uso de cremas, el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Alberto Virués, lamentó que la leyenda que llevan muchas cremas de «pantalla total» puede provocar que el usuario se confíe». Además, abundó en la necesidad de que se apliquen, aproximadamente, cada dos horas.

Por su parte, el dermatólogo Jiménez remarcó que uno de los problemas con los que se encuentran en las consultas es que los pacientes «toman el sol durante muchas horas, sometiendo a un duro castigo a la piel» y reconoció que existe cierta comprensión con el hecho de quemarse, en especial, al principio del verano.

El cáncer de piel, que puede llegar a ser mortal, no es una dolencia como para tomar a la ligera. «Tenemos pacientes cada vez más jóvenes, algunos de veintipocos años; es por eso tan importante no sólo que nos protejamos nosotros, sino que lo hagamos con los niños porque es en la niñez cuando más radiación se absorbe».

Una semana de actos

Los especialista de la dermatología eligieron este lunes el hospital de San Carlos para presentar las actividades que se van a realizar en el marco de la semana del melanoma que se desarrolla en toda Europa.

Los actos comenzaron este lunes con la reunión de los profesionales sanitarios de la Bahía para poner en común la situación actual. Este martes, se analizarán los datos de los últimos años y la evolución de la casuístca.

Este miércoles tendrá lugar uno de los actos principales. El castillo de Sancti Petri acogerá una jornada de promoción de la protección solar. El responsable de la gestión del complejo, Fran Toledo, indicó que de 11 a 14 horas se informará sobre su uso y se facilitará crema solar. Además, informó de que se habilitarán barcos y kayak para poder llegar hasta el yacimiento.

En ese mismo entorno, se darán cita miembros de AC Academy de San Fernando, que cortarán el pelo a quien lo desee para confeccionar prótesis capilares (pelucas) que se donarán a la AECC. «También puede acercarse quien tenga el pelo corto, porque el cabello también se emplea para arreglar las prótesis», ha indicado.

Llegado el jueves, habrá una sesión on line de formación que, organizada por los profesionales del Hospital Puerta del Mar, estará dirigida a médicos de atención primaria, pacientes con cáncer de piel, familiares y cuidadores. Para el viernes, se atenderá a aquellos ciudadanos que quieran pedir cita a una agenda de dermatólgos (públicos y privados) que les atenderán en el marco de esta semana de actividades. antes, hay que inscribirse en el siguiente enlace.