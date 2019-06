FUERZAS ARMADAS «Vamos a demandar a Defensa, no podemos ser trabajadores temporales» Una gaditana y una almeriense encabezan la demanda colectiva que la Unión de Militares de Tropa (UMT) interpondrá al Ministerio

Verónica Sánchez @VeronicaSanMor Cádiz Actualizado: 10/06/2019 08:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No tienen ningún tipo de formación en Derecho pero se saben la legislación al dedillo. Nuria es esposa de un militar no permanente que supera la cuarentena. Tienen tres hijos y, si nada cambia, en unos años su marido se quedará en paro recibiendo una pensión no contributiva de 600€ al mes. Esther es legionaria, madre de dos hijos, y le ocurrirá lo mismo que al marido de Nuria. Hace meses comenzaron a trabajar mano a mano, la una, ama de casa, la otra militar de tropa no permanente, para encontrar una solución a su situación.

«Empezamos a leer la legislación española y europea y nos dimos cuenta de que España incumple la legislación comunitaria, ya que el Ministerio de Defensa no puede tener trabajadores eventuales, como son los militares de tropa y marinería no permanentes, prestando servicio durante más de 20 años», explican.

Por videollamada o por teléfono, al alimón, una en El Puerto y la otra en Almería, han elaborado un documento al que han bautizado como ‘Tesis sobre la situación de los militares temporales’, en el que realizan un análisis de las leyes que afectan a los militares de tropa y marinería y explican por qué, según este análisis, es ilegal que si éstos no alcanzan la condición de permanente a los 45 años, cese su relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas.

«Hay 68.000 militares en España en esta situación», señalan, y por eso han decidido demandar al Ministerio de Defensa. El requerimiento lo interpondrá en el Tribunal Constitucional la Unión de Militares de Tropa (UMT), asociación de la que son miembros el esposo de Nuria y Esther. Y será una demanda colectiva que están dispuestos a suscribir, según detallan, centenares de militares de tropa y marinería. «Puede unirse el que quiera», animan.

«La defensa de un país no es eventual»

Para poner esta demanda, la UMT cuenta con el despacho de abogados Agaz. La asociación «está planteando una demanda colectiva contra el Ministerio de Defensa para conseguir una mejora en sus condiciones laborales y que se les reconozca el estatus de funcionarios», explica el letrado Enrique Zarza, de Agaz Abogados.

La UMT sostiene, según la tesis de Nuria y Esther, que el RealDecreto 474/1987l, por el que se extiende la protección por desempleo al personal de las Escalas de Complemento y Reserva Naval y Clases de Tropa y Marinería Profesionales, no está sujeto a derecho. Y es que éste les concibe como «personal eventual ligado a las Fuerzas Armadas mediante compromisos temporales a cuyo término causan baja en las mismas». Según sostiene este escrito, un militar de tropa temporal y otro de carrera «realizan el mismo trabajo pero con distinta adscripción al Ministerio y diferente sueldo», siendo considerados los primeros como eventuales y los segundos como funcionarios. Y denuncia que el Ministerio de Trabajo y el de Defensa «contratan y hacen cotizar por desempleo a toda una escala, la de Tropa y Marinería, como personal eventual sin tal justificación». Una situación que, aseguran, vulnera la legislación europea que impide «los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de duración determinada o de relaciones laborales de este tipo».

El abogado Enrique Zarza lo tiene claro, «para un hotel es normal tener contratos eventuales pero el concepto de que un ejército se sustente con esos contratos no tiene sentido, porque la defensa de un país no es eventual».