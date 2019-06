UNIVERSIDAD DE CÁDIZ La Universidad de Cádiz reconoce a sus mejores investigadores La UCA entrega los Premios a la Excelencia Investigadora 2018/2019 a una quincena de personal científico de la institución

El rector en funciones de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, en compañía del vicerrector en funciones de Investigación, Juan Antonio Micó, ha presidido la entrega de los I Premios a la Excelencia Investigadora del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2018/2019 en el salón de Actos del Rectorado. Una quincena de investigadores de la UCA ha recibido este galardón en reconocimiento a su aportación de calidad científica.

La primera convocatoria de los Premios a la Excelencia Investigadora de la UCA ha contado con tres modalidades: Joven Investigador/a, para aquellos investigadores menores de 40 años (en función de su actividad en los últimos cinco años); Mujer investigadora, en función de su actividad científica en los últimos 10 años; y a la Mejor contribución científica, publicada en la última anualidad. El objeto de estos premios es incentivar la excelencia en investigación de la Universidad de Cádiz, basándose en la calidad y productividad asociada de los investigadores de la UCA en las tres modalidades.

La excelencia en la investigación de la UCA

Concretamente, los ganadores de esta edición son: en Arte y Humanidades: Elena Moreno Pulido (Joven investigadora), Ana Mª Niveau de Villedary y Mariñas (Mujer investigadora) y Miguel Casas Gómez (Mejor contribución), en Ciencias: Pablo Lara Martín (Joven investigador), Xiaowei Chen (Mujer investigadora) y Andrés Cózar Cabañas (Mejor contribución), en Ciencias de la Salud: David Jiménez Pavón (Joven investigador), Esther Berrocoso Domínguez y Mónica García Alloza (Mujer investigadora) y José Castro Piñero (Mejor contribución); en Ciencias Sociales y Jurídicas: Beltrán Roca Martínez (Joven investigador) y María Soledad Ibarra Saiz (Mujer investigadora); así como en Ingeniería y Arquitectura: José Ignacio Mateos Martín (Joven investigador), Teresa Ben Fernández (Mujer investigadora) y Sergio Ignacio Molina Rubio (Mejor contribución).

Asimismo, en este acto también se ha hecho entrega de la medalla de Plata de la Universidad a los profesores Guillermo Martínez Massanet y Antonio Caballero Lendínez.

González Mazo les ha dado la enhorabuena a los premiados, ha agradecido la labor del Vicerrectorado de Investigación y también ha tenido unas palabras de felicitación para los 88 investigadores que presentaron sus solicitudes: «hoy es un día importante para la universidad por este acto de reconocimiento. Se les agradece y reconoce su trabajo y excelencia».

De este modo, aseguró que «la investigación es una ilusión de cada día, de lo contrario no se haría investigación». Desde la Universidad de Cádiz «hemos intentado atraer y retener el mayor número de talento. Sin vosotros no sería posible nada. Necesitáis apoyo y recursos. Agradeceros públicamente a todos el esfuerzo que habéis hecho y la tarea que habéis desempeñado. En los periodos peores de crisis no hemos ido manteniendo para estar en condiciones para el crecimiento».

Por último, el rector en funciones ha dibujado con datos concretos la apuesta que la Universidad de Cádiz ha tenido en los últimos años en materia de investigación y los resultados obtenidos: entre 2011 y 2018, se ha incrementado en un 270% los investigadores que se han beneficiado de becas posdoctorales del plan propio o de las convocatorias Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, pasando de los 13 en 2011 a los 48 en 2018.

Además, se ha producido un aumento del 55% de las publicaciones científicas en revistas de impacto (de las 724 en 2011 a las 1.125 en 2018), llegando, en este mismo periodo de tiempo, de 192 a 350 publicaciones en coautoría internacional (+ 82%). Y la UCA ha pasado de los 2,2 millones de euros de financiación para infraestructuras científicas de 2011 a la cifra récord de más de 12,5 millones en 2018.

Por su parte, Juan Antonio Micó ha comentado que es un homenaje a los investigadores de primer nivel en todas las disciplinas. Ha recordado que «detrás de cada trabajo hay mucha gente y mucho esfuerzo. La investigación no es fácil». Y en nombre de los premiados, Miguel Casas ha agradecido este reconocimiento de la institución, ha dado la enhorabuena a la UCA por esta convocatoria y ha precisado que «se trata de un premio compartido. Muchas felicidades a todos los premiados».