ELECCIONES Unidas Podemos defiende el «blindaje» del acceso a la vivienda para que «nadie pueda verse en la calle» La formación pide al Gobierno que se adhiera a la Carta Social Europea de 1996

El candidato de Unidas Podemos al Senado por Cádiz, Rafael Lara, ha defendido, en un encuentro con Cáritas celebrado en Jerez , el «blindaje» del acceso a la vivienda para que ningún ciudadano pueda verse en la calle sin alternativa habitacional.

Lara ha mostrado su «satisfacción» por el «alto grado de entendimiento» con la organización social y ha apuntado que las propuestas de Cáritas, cuya labor ha considerado «admirable a favor de la gente más desfavorecida», tiene plena coincidencia con las propuestas de Unidas Podemos en materia social.

Así, el candidato al Senado, que ha estado acompañado de la candidata de Adelante Jerez, Violeta Márquez, ha explicado que Unidas Podemos «comparte y asume» con la entidad social la necesidad de que España ratifique «de una vez» la Carta Social Europea de 1996 y su reglamento posterior, puesto que se trata de «uno de los pocos países que nunca la ha ratificado».

Asimismo, ha coincidido en la necesidad de implantar un salario mínimo para los trabajadores desfavorecidos económicamente, «una propuesta que Unidas Podemos defiende con uñas y dientes», ha apuntado Lara, que ha añadido en relación a la vivienda que se trata de «un caballo de batalla en el Congreso» para su formación.

«No puede haber desahucio sin alternativa habitacional para personas desahuciadas», ha defendido el candidato de Unidas Podemos, que ha recordado que ha habido pronunciamientos del Tribunal Superior Europeo condenando a España por no cumplir ese requisito. «Nosotros defendemos que este derecho debe quedar blindado en la Constitución, puesto que actualmente está recogido pero no puede ser denunciado, tiene que tratarse de un derecho garantizado», ha insistido.

Además, en la reunión se han puesto otras propuestas de Cáritas, que además, forman parte del programa de Unidas Podemos, como la inclusión plena en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar, «algo que parece de sentido común», ha enfatizado Lara, que ha señalado que también se ha tratado el «garantizar el tratamiento y atención a los menores no acompañados que llegan a este país».

«La gestión de las migraciones no puede hacerse violentando los derechos humanos», ha afirmado el candidato de Unidos Podemos, que ha apostado por «gestionar de otra manera los procedimientos de expulsión, acabando con las devoluciones en caliente».

Por otro lado, el candidato defiende «una política de desarrollo y cooperación internacional que no esté condicionada a intereses en el extranjero, que vaya realmente de pueblo a pueblo y no a fortalecer estados corruptos y que esté suficientemente dotada, puesto que nunca se ha llegado al 0,7 por ciento».