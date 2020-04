CORONAVIRUS Trebujena suspende su Feria de Agosto y Fiestas Patronales de 2020 El Gobierno municipal no descarta impulsar las jornadas de otoño si la situación sanitaria del Covid-19 lo permite

El Ayuntamiento de Trebujena ha decidido cancelar la Feria de Agosto y Fiestas Patronales de la localidad, cuya celebración estaba prevista entre el 12 y el 16 de agosto. Ana Luisa Robredo Caballero, segunda teniente de alcalde y delegada de Turismo y Fiestas, sostiene que la decisión del equipo de gobierno es una cuestión de «responsabilidad social». «Era necesario tomar ya una determinación, la Feria necesita de varios meses de preparación por lo que hemos hablado con los caseteros para trasladarle la propuesta de cancelarla», ha señalado la edil.

Robredo, que asegura que ha sido «una decisión difícil», ha insistido en que no se podía «demorar más» ya que es el momento de «la salud y la seguridad». Así, la Feria de Trebujena no será pospuesta por el consistorio, sino que será cancelada definitivamente hasta la próxima edición en 2021.

«Hemos decidido cancelar y no posponer la Feria en base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en la línea que lo han hecho otras localidades en las que sus fiestas estaban previstas para fechas similares», sostiene la concejala de Fiestas. No obstante, el Ayuntamiento de Trebujena no descarta realizar de forma consensuada con la Hermandad Nuestra Señora de Palomares alguna alternativa festivo-cultural en el centro del municipio, cuya celebración se haría cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad si las autoridades y las recomendaciones sanitarias lo permiten.

Además, el Consistorio ha anunciado que el día festivo que estaba fijado para el 21 de abril será trasladado a una fecha aún por determinar, haciéndolo coincidir con las distintas celebraciones culturales o festivas que puedan ser organizadas. «La decisión ha sido compartida con los colectivos implicados y con los técnicos municipales, siendo justificada tanto por motivos de salud como económicos, siendo conscientes del riesgo empresarial del montaje de una caseta de feria», ha añadido la delegada de Fiestas. Por otra parte, el Ayuntamiento impulsará una programación especial y extraordinaria para las jornadas de otoño en el caso de que puedan celebrarse.

La Feria de Agosto y Fiestas Patronales de Trebujena tienen un total de once casetas incluida la caseta municipal y están dedicadas a la patrona Nuestra Señora de Palomares. La celebración, una de las fiestas más importantes en la provincia de Cádiz durante el mes de agosto, coincidiendo con las semanas de vendimia. Tradicionalmente el último día de feria se realiza el Concurso del Racimo dedicado a la tradición vitivinícola de la localidad, donde se otorga el trofeo Racimo de Oro.