INDUSTRIA Torrot aborta el nacimiento del Velocípedo en Cádiz La obra de la nueva factoría, en el suelo de Altadis, lleva paralizada desde hace meses por los problemas económicos que arrastra la compañía Torrot dice que mantiene la inversión de Cádiz pero está pendiente «de un nuevo plan de negocio»

Javier Rodríguez @JavierLaVoz CÁDIZ Actualizado: 30/09/2019 21:30h

La inversión de Torrot en Cádiz para la construcción del Velocípedo, una moderna moto eléctrica, no atraviesa su mejor momento. La obra de la factoría que iba a albergar el centro de producción de esta innovadora motocicleta lleva parada desde el pasado junio como consecuencia de los problemas financieros que arrastra la empresa. Esta situación impide, por tanto, cumplir con los plazos previstos inicialmente por la dirección de Torrot para la puesta en el mercado del nuevo Velocípedo. La intención de Torrot-Gas Gas era arrancar la producción en serie este mismo otoño y sacar las primeras unidades de la planta gaditana a finales de este año o principios de 2020.

Acto simbólico el pasado 14 de febrero de inicio de las obras en la planta gaditana de Torrot - FRANCIS JIMÉNEZ

La situación económica ha llevado a tomar medidas de última hora como la venta del 60% de Torrot a la austriaca KTM. Fuentes de la empresa detallaron este lunes a LA VOZ que «el acuerdo está por desarrollar y se espera que todo siga su curso de forma positiva». Torrot insiste en que la inversión de Cádiz sigue viva, pero «pero estamos pendientes del plan de negocio; es un periodo de reflexión de la organización de la producción».

Los directivos de esta empresa con sede en Gerona celebraron el pasado 14 de febrero un acto de inauguración simbólica de su nueva planta en Altadis, en el recinto interior de la Zona Franca. La compañía iniciaba así su cuenta atrás para la producción de esta moderna motocicleta eléctrica que está llamada a cambiar el sistema de movilidad urbano. El acto contó con la asistencia del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, el titular de Economía, Rogelio Velasco, el alcalde de Cádiz, José María González, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, la delegada de Zona Franca, Victoria Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, entre otros.

La austriaca KTM, que ha comprado el 60% de Torrot, será ahora la que redefina la expansión de la compañía

Precisamente el hasta entonces CEO de la compañía, Iván Contreras, destacó en su discurso de bienvenida que Cádiz fue la cuna del tradicional velocípedo y ahora, «será de una motocicleta de tres ruedas alimentada con baterías eléctricas». Explicó que el nuevo centro de producción estaba concebido como un espacio multifuncional lleno de luz donde se combinaba la cadena de montaje con el área de administración. El estudio de arquitectura recoge 5.000 m2 destinados a espacio industrial y 2.000 m2 a oficinas. La inversión asciende a 17 millones de euros. Sin embargo, este plan de expansión tendrá que esperar.

Los problemas financieros que arrastraba Torrot han obligado a sus propietarios a desprenderse del 60% de la compañía para aliviar las cuentas. La compañía austriaca de motocicletas KTM ha sido la encargada de comprar este paquete de acciones, para integrarla en su cartera de marcas e impulsar sus ventas a nivel global. La operación permite un respiro a la compañía española, radicada en Cataluña, al garantizar durante al menos tres años las actividades de Torrot Gas Gas en la planta de Salt (Gironès). En la fábrica se hacen las motos eléctricas de Torrot además de los modelos de Gas Gas. La compañía de enduro supone prácticamente la mitad de las 20.000 unidades que salen de la factoría gerundense. ¿Qué pasará ahora con la inversión de Cádiz? De momento, nadie se atreve a dar fechas.

Los problemas financieros de la compañía impiden cumplir con los plazos de producción

La Zona Franca de Cádiz, parte arrendataria de los terrenos de Altadis a Torrot, está muy encima de los movimientos de la compañía. De hecho, mantiene reuniones periódicas sobre el futuro de la inversión en Cádiz y ya se puede confirmar que la Zona Franca está a la espera de un nuevo calendario de plazos sobre la planta gaditana. Existen retrasos en el pago de los alquileres.

ERTE y deudas

Torrot activó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en julio pasado ante la caída de las ventas. El expediente comenzó el 1 de julio con una duración de seis meses. Torrot- Gas Gas arrastraba una deuda de 23 millones de euros y sus ventas bajaron de un 39,3 millones de euros de facturación en 2017 a 22 millones de euros en 2018. Ante tal situación, se pactó en la factoría de Salt (Gerona) hacer efectivos 20 despidos (14 de la sección de motos eléctricas y otros seis de la marca Gas Gas) para intentar mejorar la situación financiera de la empresa. El ERTE también se ha extendido a la oficina comercial que la empresa tienen en Cádiz.

Zona Franca aguarda una reunión con la dirección de Torrot para un nuevo calendario de plazos

El acto de inauguración de lo que se llama Hometech 4.0, centro de producción de Torrot en Cádiz, contó en febrero con la asistencia de Ramón Betolaza, miembro del consejo de administración de la empresa y CEO de Black Toro, el fondo de capital que invirtió en Torrot-Gas Gas y también en la gaditana Carbures, ahora Airtificial. Precisamente Black Toro es la que ha pilotado el traspaso a la austriaca KTM.

La integración en la multinacional KTM, con una facturación de 1.500 millones de euros al año y presente también en diferentes competiciones deportivas, permitirá a Torrot-Gas Gas no sólo contar con financiación sino que se podrá beneficiar de sinergias y desarrollos de KTM. Por su parte, KTM se beneficia del know how de Torrot en los nuevos servicios de movilidad y en la electrificación.

El Rey comprobó en Sevilla en 2018 las ventajas del Velocípedo - LA VOZ Dos años de marketing internacional La puesta en marcha de la factoría gaditana y el alumbramiento del Velocípedo han tenido tres fechas clave. Así, en noviembre de 2017, Torrot presentó en sociedad el Velocípedo en el Salón de la Moto EICMA de Milán, donde se exhibió un nuevo concepto de transporte urbano. La acogida de esta singular moto eléctrica a nivel mundial aceleró los planes de la compañía y el 30 de enero de 2018 el CEO de Torrot, Iván Contreras, y el entonces delegado de la Zona Franca, Alfonso Pozuelo, firmaron el contrato de alquiler de una de las naves de Altadis para ubicar allí la fábrica de Torrot que desarrollará el Velocípedo. El tercer hito de relevancia de la firma tuvo lugar el pasado 12 de marzo en Sevilla durante la celebración de la feria tecnológica, la ‘Andalucía Digital Week’. La imagen de don Felipe al mando de la motocicleta fue un espaldarazo al proyecto gaditano. A mediados de abril de 2018 arrancaron las obras de urbanización de la nueva planta de Cádiz, en la antigua Altadis, y el CEO no dudó en organizar una visita a las instalaciones con proveedores y inversores.