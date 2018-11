ELECCIONES ANDALUZAS Sorpasso de Ciudadanos al PP en la provincia de Cádiz La encuesta de GAD3 para ABC refleja que PSOE, PP y la confluencia de izquierdas perderían un escaño 'gaditano' cada uno, Cs subiría 2 ó 3 y VOX podría arañar uno

Ciudadanos sería el único partido político con representación en el arco parlamentario que crecería en la provincia de Cádiz en las próximas elecciones autonómicas del 2-D. La encuesta de intención de voto que ha realizado la empresa GAD3 para ABC arroja un crecimiento de votos de centro derecha en la provincia de Cádiz con respecto a las últimas elecciones regionales. El partido naranja sería el acreedor de este incremento a tenor de la intención de voto de los encuestados, que le otorgarían el 21,7% de los votos y entre 3 y 4 escaños 'gaditanos', frente al único parlamentario que tienen en la actualidad.

Cs se vería beneficiado del trasvase de votos del PP hacia su partido tal y como refleja la encuesta, que prevé una caída del porcentaje de votos a los populares que los situarían como cuarta fuerza de la provincia, por detrás de Andalucía Adelante. Así, el PP obtendría el 19,8% de las papeletas y un parlamentario autonómico menos. De los cuatro actuales pasarían a 3.

El partido en el Gobierno de la Junta de Andalucía, PSOE, también experimentaría una caída de votos en la provincia de Cádiz, consiguiendo un 29,7% del respaldo de los gaditanos y un escaño menos del total de 15 que aporta la provincia. Frente a los 6 que ostenta en la legislatura que está apunto de terminar conseguirían 5.

La confluencia de partidos de izquierdas que concurre bajo la marca Adelante Andalucía (Podemos e IU) tampoco lograría mejorar sus resultados en la provincia según la encuesta de ABC. Con un 20,3% de los votos se situaría como tercera fuerza, por detrás de Cs y por delante del PP, pero caería en número de representantes gaditanos en la Cámara Andaluza. Pasando de los cuatro que tienen por separado como Podemos (3) e IU (1) en la actualidad a 3.

Una de las novedades en la provincia sería la posible irrupción de VOX en la actividad parlamentaria, pudiendo conseguir un escaño por la provincia de Cádiz, donde obtendrían el 4,6% de los votos según la intención de los encuestados.

Sumando escaños la unión del centro-izquierda y la izquierda en la provincia de Cádiz superaría ligeramente a la tendencia conservadora pero habrían perdido por el camino dos diputados entre las últimas elecciones y hoy pasando de 10 a 8. En contraposición, los partidos situados entre la centralidad política hacia la derecha más extrema coparían 7 escaños frente a los 5 que obtuvieron en 2015.

Esta encuesta, basada en 1.803 entrevistas realizadas entre el 8 y el 14 de noviembre deja varias lecturas. Primera, el sorpasso de Ciudadanos al PP en la provincia. En este sentido, los líderes nacionales y provinciales de ambas formaciones políticas han reorientado el mensaje -y el tono- en los últimos días hacia un apoyo mutuo el 3 de diciembre. El último en dejarlo claro fue Albert Rivera este domingo en el mitin de Cs en el palacio de congresos de Cádiz, donde afirmó que quería gobernar con la Junta con el apoyo de los populares. También este fin de semana el cabeza de lista provincial del PP, José Ortiz, defendió que salían «a ganar» pero si hubiera que negociar su opción clara sería Ciudadanos.

La segunda conclusión es la posibilidad de que un partido posicionado a la derecha de los partidos conservadores que tienen representación parlamentaria pueda tener presencia en el tablero político. Aunque a nivel nacional, preguntados por la cuestión, Casado apela al «respeto» hacia los demás partidos y Rivera elude pronunciarse, en la provincia de Cádiz ninguno de los dos partidos han contemplado hasta la fecha a VOX como compañeros de viaje. No obstante, los votos de la formación radical procederían del granero de votos de los populares o de votantes insatisfechos que no iban a votar.

En tercer lugar, la evidente fragmentación de la derecha pone en jaque al PP, que cae indefectiblemente en todas las encuestas realizadas hasta la fecha. A nivel andaluz obtendría su peor registro desde mediados de los 90 y muy lejos cuando obtuvieron en el plebiscito más votos que el PSOE en Andalucía, aunque no pudo gobernar. Las elecciones autonómicas es la primera prueba de fuego para el partido renovado de Casado. En sus filas lo saben y han desplegado toda su artillería electoral que se aprecia en la agenda del propio Casado, que estará 11 de los 15 días de campaña electoral en Andalucía.

Por otro lado, Adelante Andalucía está en el punto de mira del resto del territorio nacional. Andalucía es la primera comunidad autónoma en la que se va a experimentar la unión de Podemos e Izquierda Unida bajo un paraguas común tras el intento fallido de las elecciones generales de junio de 2016. Los resultados de la noche del 2-D despejarán la incógnita de si esta fórmula de Teresa Rodríguez y Maíllo -que en principio no obtuvo el respaldo de la dirección nacional de Podemos- sirve para otros plebiscitos o no. Cádiz parte como una de las provincias donde mejores resultados esperan pero la encuesta no lo refleja así atribuyéndole un escaño menos. Conseguir menos o los mismos resultados que en las elecciones de 2015 supondría el fracaso del modelo andaluz.

Por último, el PSOE seguiría siendo la opción más votada en la provincia pero pierde terreno en un momento en el que las mayorías absolutas, según deja ver la encuesta, definitivamente forman parte del pasado.