«La UCA ya tiene dinero para Valcárcel y ha decidido invertirlo en otros espacios»

El Partido Popular de Cádiz ha pedido a la Universidad de Cádiz (UCA) que abandone la «crítica contínua» y «sume» en el proyecto de la facultad de Valcárcel, para el cual, aseguran los populares, la Junta ya ha facilitado el dinero planteado en un primer momento para arrancar las obras.

Bruno García, nuevo secretario general del PP en la provincia, se ha basado en unas declaraciones recientes en las que el rector, Paco Piniella, planteaba que Valcárcel se licitaría en 2020 si se garantizaban al menos 5 millones de euros .

Los populares consideran que ese dinero ya se ha ofrecido desde el Ejecutivo autonómico con la liberación de las remanentes, los ahorros de la entidad universitaria que habían estado reservados durante el último lustro, pero que la UCA ha decidido «invertirlo en otros espacios». «Se dijo que no había dinero y ahora que sí hay se ha preferido, legíticamente, dedicarlo a otros espacios de la universidad. No entendemos la crítica continua porque ahora que hay dinero se buscan otras excusas para no afrontarlo. Queremos que se aborde el asunto desde la lealtad», ha planteado García durante la rueda de prensa celebrada en la sede de su partido.

La UCA, que invertirá entre 18 y 20 millones de esos remanentes en actuaciones de conservación en sus distintos campus (Jerez, Algeciras o Cádiz), insiste en pedir un compromiso plurianual para acometer una obra que cifra en 40 millones de euros. Desde la entidad universitaria consideran que los fondos de esos remanentes deben cubrir otros proyectos básicos. Además, el rector ya denunció hace dos meses un recorte en esos fondos .

El PP entiende la necesidad de comprometer esa financiación a medio plazo y pide a la UCA «buscar fórmulas» y hablar con las consejerías de Hacienda y Universidades «desde una visión constructiva». Además, ha pedido a otras administraciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz que «arrimen el hombro» y «hagan lo que dijeron», es decir, «no tirar la toalla».

Cabe recordar que la Junta ya propuso una vía de financiación a tres bandas . Pese a que no es habitual que las administraciones provinciales o locales financien este tipo de proyectos, el alcalde, José María González 'Kichi', mostró su predisposición a ofrecer fondos municipales .

El PP reconoce la dificultad de ofrecer financiación en un contexto «muy complejo», pero plantea que las obras se podrían iniciar ya este año. «Hace una semana decía el rector que creía que las obras de Valcárcel podrían licitarse 'en breve'. Si tienen preparada toda la documentación -en base a las declaraciones de Piniella- y tienen el dinero, existe la oportunidad», ha planteado el número dos de los populares gaditanos.

LA UCA insiste en pedir un compromiso para la obra completa y plantea que no puede invertir esos remanentes exclusivamente en Valcárcel . A pesar de que el proyecto ha sido considerada en ocasiones como una prioridad, la entidad reclama un compromiso firme por parte de la Junta para invertir en el proyecto más allá de los remanentes.