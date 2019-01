EL TIEMPO EN CÁDIZ El tiempo en Cádiz: Llega frío polar. ¿Nevará en la provincia de Cádiz? Hoy jueves 30 provincias se encuentran en alerta

La ola de frío polar que hoy ha penetrado por el noreste y ya ha dejado ya las primeras nevadas en España con temperaturas cercanas a los 8 grados bajo cero. Hoy jueves 30 provincias se encuentran en alerta. En Cádiz, la bajada de las temperaturas es poco agresiva y la provincia gaditana se libra de los rigores de la masa de aire polar. No hay activada ninguna alerta y, a pesar del frío, no se esperan nevadas puesto que se trata de una masa de aire polar seco que no dejará apenas precipitaciones. Por lo tanto, la esperada estampa de la Sierra de Cádiz cubierta por los primeros copos de nieve del invierno se hará esperar.

Según la previsión de Aemet para Cádiz, los cielos estarán poco nubosos o despejados. En el Estrecho los cielos tenderán a quedar nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios pero las máximas registrarán un descenso. El viento soplará del noreste y será de poniente en el Estrecho, girando a levante al final de la jornada.

Las provincias andaluzas de Jaén, Granada y Almería contarán este jueves con aviso de riesgo amarillo por temperaturas mínimas que podrán alcanzar hasta -5 grados centígrados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto de España, las bajas temperaturas afectarán a treinta provincias. En concreto, Guadalajara tendrá riesgo importante ya que el mercurio podrá alcanzar hasta -10 grados centígrados. Además, y al margen de las andaluzas, tendrán aviso amarillo Orense, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, Teruel, León, Burgos, Palencia, Ávila, Zamora, Segovia, Soria, Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Gerona, Lérida y Barcelona. En estas provincias las heladas rebajarán los termómetros hasta los -6 grados centígrados.

Para la jornada del viernes, en Cádiz se esperan cielos con intervalos nubosos. En el Estrecho los cielos estarán nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables a primeras horas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos del este o noreste. Levante en el Estrecho, ocasionalmente fuerte al final.