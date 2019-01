EL TIEMPO EN CÁDIZ El tiempo en Cádiz: Se desploman las temperaturas pero la provincia esquiva el frío polar Toda España, excepto Cádiz, Málaga, Extremadura, País Vasco, Tarragona, Castellón y las islas Canarias estará mañana en alerta

M.L.

Cádiz Actualizado: 11/01/2019 09:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las temperaturas se desploman y la calefacción se hace indispensable. Mientras casi toda España está en alerta por el frío, la provincia de Cádiz es de las pocas que se mantiene sin que la alerta se active. No obstante, el frío es intenso y se percibe la bajada de las temperaturas.

El descenso acusado y generalizado de las temperaturas llevará a los termómetros durante la madrugada del viernes a valores de -5 grados centígrados e incluso hasta -10 grados centígrados en el caso de Guadalajara y Lérida. En Cádiz, para este viernes la máximas estarán en torno a los 15 grados tanto para la capital como para Jerez y Algeciras. En cuanto a las temperaturas mínimas, se observa una gran diferencia entre las tres capitales. Así mientras en Algeciras no se bajará de los 10 grados, en Cádiz capital el termómetro descenderá hasta los 6º. Sin embargo, será en Jerez donde el mercurio se quede temblando en los 2 grados. Pese a todo, no se esperan nevadas porque que se trata de una masa de aire polar seco que no dejará apenas precipitaciones. Por lo tanto, todo indica que la ansiada estampa de la Sierra de Cádiz cubierta por los primeros copos de nieve del invierno se hará esperar.

Este viernes los cielos en la provincia gaditana estarán poco nubosos o despejados, salvo el área del Estrecho donde se esperan intervalos nubosos. El viento soplará del este o noreste y será flojo en el interior, mientras pegará Levante fuerte en el Estrecho, disminuyendo durante la tarde.