Cádiz comienza septiembre librándose de la lluvia

El mes de septiembre arranca con avisos de nivel amarillo (riesgo) y en algunos casos de nivel naranja (riesgo importante) en prácticamente toda España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles, 1 de septiembre, que ha decretados avisos en todas las comunidades autónomas, menos en Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No obstante, Cádiz se libra de las lluvias, ya que no se esperan chubascos en la provincia. Según la AEMET, este miércoles habrá intervalos de nubes bajas matinales y brumas, sin descartar bancos de niebla y nubosidad de evolución diurna, quedando los cielos poco nubosos o despejados durante la tarde. No se descartan algunas lluvias aisladas en el interior y el área del Estrecho. Temperaturas máximas en descenso, salvo en el Estrecho, donde ascenderán; mínimas sin cambios o en ascenso (entre los 22ºC y los 25ºC en Cádiz capital, de los 18ºC a los 29ºC en Jerez y oscilando entre los 20ºC y los 28ºC en Algeciras). Vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste y aumentando en el Estrecho.

Para este jueves se esperan intervalos de cielos nubosos con nubes bajas, brumas y posibles bancos de niebla, quedando por la mañana los cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en Grazalema. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas sin cambios. Vientos variables flojos tendiendo a componente oeste. Poniente en el Estrecho.

