Teresa y Kichi: una pareja en campaña electoral

Son inseparables, tanto en su vida personal como en la profesional. A Teresa Rodríguez y José María González Santos 'Kichi' les unió el sindicalismo, cuando ambos (docentes de profesión) militaban en el sindicato Ustea y protagonizaban encendidas protestas contra la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, o en la universidad.

De esa vida sindical ambos dieron el salto a la política cuando emergía, a raíz del movimiento del 15M, la formación Podemos, liderada por Pablo Iglesias , que logró ser la cuarta fuerza en las Elecciones Europeas de 2014.

Teresa se convertía en la líder de la formación morada en Andalucía y Kichi, también unido al mundo del Carnaval de Cádiz, se presentaba como cabeza de lista de este partido en la capital gaditana bajo las siglas 'Por Cádiz sí se puede' , logrando arrebatar en 2015 -con el apoyo del PSOE- la Alcaldía a la popular Teófila Martínez tras veinte años como alcaldesa.

Desde entonces la situación ha cambiado por completo y ya Teresa y Kichi, bastiones del anticapitalismo , están completamente desligados de Podemos demostrando a lo largo de estos años las claras diferencias tanto con Pablo Iglesias como con el resto de representantes de la formación morada.

Teresa Rodríguez, excoordinadora regional de Podemos, llegó incluso a ser expulsada , junto con otros siete diputados autonómicos, del Grupo de Adelante Andalucía (formado por Izquierda Unida y Podemos) en el Parlamento andaluz a instancias de la formación morada.

El pasado verano de 2021 llegó el momento de la «refundación» de Adelante Andalucía, siendo las cabezas visibles de esta formación Teresa y Kichi, que escenificaron en Granada el comienzo de una nueva era presentando una formación «sin tutelas» y hasta con un nuevo logotipo.

La pareja iniciaba así, de nuevo juntos, la nueva etapa de la confluencia en la que, además de los Anticapitalistas, están integrados Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía . Un partido, «netamente» andaluz que persigue una Andalucía «soberana y libre» en los planos político, económico y social, con «la igualdad y el reparto de la riqueza» como principales ejes.

Un año después y con una izquierda más dividida que nunca, Teresa se presenta a las elecciones andaluzas como número uno por Cádiz con el constante apoyo de Kichi , muy presente y activo en los actos de campaña encabezados por su pareja.

Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que Teresa Rodríguez se presentase como cabeza de lista por Málaga (al igual que hizo en las Autonómicas de 2018) y que Kichi liderara la candidatura de Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz, el alcalde se encargó de desmentirlo de manera rotunda.

Kichi, junto a Teresa y sus hijas, en una imagen publicada en sus redes sociales. La Voz

Kichi se queda en Cádiz

De hecho, aseguró antes de que se presentaran las listas electorales que « mi proyecto es local y de aquí no me voy a mover, me tienen que matar », refiriéndose Cádiz.

El alcalde gaditano sí que declaró entonces que participaría activamente en la campaña electoral asegurando que « estamos preparados y ya es hora de un cambio tras tantos años de gobiernos socialistas y del PP en la comunidad». Y así lo está demostrando. Kichi suele estar junto a Teresa, sobre todo, en los actos que se celebran en Cádiz.

El alcalde está firmemente convencido de que el proyecto que lidera su pareja «es una fuerza política de obediencia andaluza, progresista, ecologista, feminista y preparada para gobernar esta tierra» y asegura que «vamos a pelear, vamos a ofrecer una alternativa para Andalucía, desde Andalucía y por Andalucía que merece mucho la pena. Es un momento histórico para nuestra comunidad, al igual que a otras comunidades les llegó también».

Más de ocho años en política

Tanto Teresa como Kichi siempre han pregonado que no estarían en política ni viviendo de ella más de ocho años. Formaba parte de la filosofía de Podemos aunque, ya fuera del partido, todo puede cambiar.

De hecho, Teresa, presentándose de nuevo a estos comicios andaluces, ya está incumpliendo su compromiso ya que desde 2014 está en la política activa.

En el caso de Kichi, éste llegó a firmar incluso ante notario que no estaría más de dos mandatos como alcalde y, a estas alturas, aún no ha despejado la incógnita de si se presentará o no. Dependerá de «lo que quiera el pueblo» o de si hay alguien «mejor» que él para ocupar este puesto dentro del partido.

Vida familiar

Si su vida profesional está estrechamente ligada, la personal también. A Teresa y a Kichi se les puede ver en Cádiz tanto solos como acompañados de sus hijas en numerosas ocasiones. Ya sea para animar al Cádiz CF, equipo del que son fieles seguidores, para ver procesiones en la Semana Santa de la capital, para pasear por el barrio de la Viña (lugar en el que residen) o para disfrutar el Carnaval de Cádiz.

En sus redes sociales también se dan muestras de apoyo y cariño en innumerables ocasiones. Como ejemplo, la publicación de Kichi dedicada a Teresa Rodríguez tras su participación en el primer debate electoral el pasado lunes: «Clara, coherente, honesta y valiente. Grande @TeresaRodr_ defendiendo el andalucismo de izquierdas, feminista y que no tiene miedo a decirle las verdades a la cara a la extrema derecha que azuza el discurso del odio».

Una pareja en campaña que comparte vida, profesión y su pasión por la política.