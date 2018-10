Teresa Rodríguez reta a Susana Díaz a debatir sobre Navantia La candidata a la Junta ha traicionado sistemáticamente todos los compromisos que adquirió con las familias de Delphi

La candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía y líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha retado este jueves a la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, a aceptar el 'cara a cara' propuesto por RTVE y debatir públicamente sobre la situación de Navantia «y el abandono industrial al que PSOE y PP han sometido a la Bahía de Cádiz en los últimos 30 años».

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez, en una nota de prensa, respondiendo a los ataques que, a su juicio, hizo Susana Díaz a Podemos este miércoles «aprovechando una vez más sus viajes oficiales como presidenta para hacer campaña electoral».

De este modo, la candidata de Adelante Andalucía ha afirmado que Susana Díaz carece de credibilidad para hablar de los trabajadores del metal de la Bahía de Cádiz cuando, como ha apostillado, «ha traicionado sistemáticamente todos los compromisos que adquirió con las familias de Delphi, de Santana o de los Astilleros de Huelva».

Para la coordinadora general de Podemos Andalucía, «el PSOE-A tiene que pedir perdón antes de hablar de la Bahía de Cádiz, toda vez que no paga las deudas pendientes con los ayuntamientos y ha votado contra todas las enmiendas presentadas al presupuesto para los planes específicos de empleo para la provincia».

«El PP y el PSOE desmantelaron el sector naval y dejaron la plantilla bajo mínimos generando precariedad y explotación», ha alegado Teresa Rodríguez, que cree que Susana Díaz «debe pedir perdón por esta traición y dar la cara públicamente» para confrontar en un debate en RTVE las propuestas para garantizar el empleo y reindustrializar la comarca.

No obstante, ha avisado de que «Susana Díaz tiene miedo a debatir porque no tiene proyecto que ofrecer a los andaluces», a la par ha pedido a la presidenta «que deje de esconderse en el papel institucional para interpelar a líderes nacionales y asuma que los militantes del PSOE le dieron la espalda en las primarias». «Aunque no le guste, ahora su sitio está en Andalucía y tiene la obligación democrática de debatir con los líderes andaluces», ha sentenciado Teresa Rodríguez.