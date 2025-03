El sobrecoste de precios en la construcción deja desiertas en Cádiz 27 obras públicas

El sobrecoste de los materiales de construcción ha puesto al sector al límite. Las ofertas que presentaron para optar a los concursos de las administraciones públicas han quedado obsoletas ante el incremento de los precios. Esta situación ha llevado a dejar sin efecto 27 obras públicas en la provincia de Cádiz por valor de 29.162.844 euros .

Los constructores han optado por no acudir a estas convocatorias al no ser rentables. Se trata de licitaciones promoviodas por el Gobierno central, la Junta y los ayuntamientos . Entre las obras que han quedado desiertas en la provincia destacan la rehabilitación del antiguo Club Marte, en el Baluarte del Orejón, en Cádiz, por importe de 343.027 euros, o la construcción de la nave para albergar la línea de paneles planos en el astillero de San Fernando. Esta obra estaba presupuestada por Navantia en 7.691.178 euros. Igualmente ha quedado desierta la sustitución y mejora de los elementos de atraque y defensa del Muelle Isla Verde, en Algeciras, por valor de 1.997.404 euros.

El encarecimiento de los precios de los materiales no cesa y los problemas para cumplir los plazos de los proyectos por retrasos de abastecimiento, han provocado que muchas empresas renuncien a presentarse a los concursos . Cada vez es más común que las mesas de contratación de diferentes administraciones públicas concluyan sin sobre alguno que abrir. Entre enero de 2021 y junio de 2022 no se han ejecutado 111 obras públicas en la comunidad andaluza por valor de 93.7774.847 euros . La provincia más afectada por esta situación ha sido Málaga, donde no se han ejecutado 31.249.605 euros, seguida de Cádiz.

Preocupación y alarma

La patronal andaluza de la construcción, Fadeco Contratistas, ha puesto de manifiesto su «profunda preocupación y alarma», tras conocer las objeciones de la Secretaría de Estado de Política Territorial al Decreto Ley de revisión excepcional de precios aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 12 de abril, lo que obliga a la apertura de una mesa de negociación que, de no terminar en un acuerdo, provocaría, casi con toda seguridad, el recurso de inconstitucionalidad.

El secretario general de los constructores gaditanos, Javier Fernández , destaca que la situación se agrava tras la intervención de la Adminisración central con sus decretos y la imposibilidad de reajustar las ofertas. Por su parte, el presidente de los constructores gaditanos, Emilio Corbacho , confía, pese a todo, en que las administraciones en su conjunto solucionen este problema en breve y «podamos acudir a los concursos con los precios renovados».

La patronal destaca que los materiales se han encarecido en los últimos meses un 22% de media

La administración general del Estado ha sufrido el impacto de 16 millones de licitaciones desiertas y de desestimientos. La Junta de Andalucía ha visto como se le quedaban sin adjudicar obras por valor de 30 millones. Y los ayuntamientos y diputaciones han dejado sin adjudicar 41 millones.

Para Fadeco la situación actual es inasumible , por la incertidumbre e inseguridad jurídica que provoca, a la vez que se muestra profundamente preocupada por los efectos que tendrá en la actividad licitadora de las distintas administraciones y las consecuencias en el empleo .

De esta forma, los distintos decretos de revisión de precios surgen para paliar los efectos de la intensa inflación que sufre el sector y el principal objetivo de estos es cubrir los costes en los que incurren las empresas constructoras que ejecutan obra pública; de ahí que sea imprescindible que la medida incluya las obras ejecutadas en el periodo de mayor incremento de precios, obras con certificaciones en 2021. Lamentablemente, el Gobierno de España no recoge en su decreto las citadas obras; y se basa en obras de mayor duración, dejando fuera todas las obras terminadas entes de marzo de 2022; situación que sí recoge el Gobierno andaluz en su Decreto.

La nueva nave para albergar la línea de paneles planos en el astillero de San Fernando es una de las licitaciones desiertas

«Resulta imprescindible que las empresas con certificaciones de obra en 2021 puedan acceder al mecanismo excepcional de revisión de precios , ya que lo contrario provoca que el decreto carezca de sentido y se convierta en una medida inútil y sin recorrido alguno», señala Rafael Sánchez Alcalá , presidente de Fadeco Contratistas, quien continúa señalando que «además, el mecanismo excepcional de revisión de precios andaluz complementa al nacional en cuanto a las materias primas que deben haber visto incrementado su coste, con la intención de dar cobertura a cualquier tipología de obra, ya sea civil, de edificación, hidráulica, de carreteras… evitando excluir de forma caprichosa multitud de obras».

Por otro lado, el Decreto autonómico da cobertura a entidades locales y diputaciones activando las previsiones del Real Decreto estatal, entidades que licitan más del 50 de las obras públicas en Andalucía, motivo por el que el Decreto Andaluz cobra una gran relevancia.

Revisión de precios

«El sector de la construcción lleva reclamando al Gobierno de España el decreto de revisión de precios desde octubre de 2021; la lentitud, lo errático de las medidas del Real Decreto Ley y la ausencia de criterio en la toma de decisiones del Gobierno de España han provocado que muchas licitaciones estén quedando desiertas y otras muchas obras estén empezando a paralizarse; constituyendo este anuncio en un nuevo argumento para llevar a la ruina al sector de la construcción», zanja Sánchez Alcalá.

La patronal, que valora el Decreto Andaluz como valiente y realmente efectivo, entiende que la mejora y complementariedad del mismo respecto de las previsiones estatales no responde a un ánimo de invasión de competencias, sino al ánimo de dar un respuesta real y efectiva al grave problema al que nos enfrentamos, recogiendo medidas que paliaban las evidentes deficiencias de los Reales Decretos leyes estatales , que dejaban fuera a la práctica totalidad de las obras estudiadas, y son medidas que inevitablemente tendrá que adoptar el Gobierno de España, y los diferentes Ministerios afectados, quieran o no quieran, para evitar el colapso de la licitación de obra pública en España.

«El momento no puede ser más inoportuno, por el contexto macroeconómico existente, y la actitud del Gobierno de España, regulando a medias, y no dejando a las comunidades autónomas tomar medidas , resulta insostenible», concluye el presidente de la patronal, a la que vez que exige una resolución rápida de esta controversia.

Quiebra de empresas

Fadeco apela, por tanto, a la responsabilidad de las autoridades estatales en el marco de las negociaciones previstas, para alcanzar un acuerdo inmediato razonable que evite la quiebra de muchas empresas constructoras , innumerables pymes auxiliares del sector y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Cabe recrodar que El 75% de las empresas constructoras ha sufrido problemas de desabastecimiento de materiales en los últimos meses: madera, aluminio, acero, pvc, aislamientos, material eléctrico y hierro son los que más han hecho sufrir a las empresas. Los retrasos sobre las órdenes de pedido de estos materiales van desde los 90 días de maquinaria y vehículos a más de 26 del cemento. Afecta a todos los materiales de la obra. Así que más de la mitad de las obras marchan con notable retraso, una quinta parte están incluso paradas. Un 5% ha sufrido penalizaciones por los retrasos, un 2% han cancelado los contratos.

Cádiz y Málaga son las provincias andaluzas con más inversión en obra pública estancada por la inflación

Los materiales no sólo han llegado tarde. De media, han costado un 22% más, indica Fadeco . La madera ha subido un 125%, la piedra un 68%, el cobre un 63%, el material eléctrico y el pvc por encima del 45% , nivel en e. que se ha quedado el yeso... Además del coste general de los combustibles y la energía. Casi el 40% de las empresas ha tenido parada alguna obra o la ha cancelado por el incremento de los costes y uno de cada cuatro se ha llevado alguna penalización.