OCIO El Sevilla de los Mojiinos Escozíos será padre de ¡¡¡quintillizos!!! El artista se muestra emocionado de que a sus 48 años le llegue este regalo múltiple

LA VOZ Cádiz Actualizado: 16/05/2019 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', el líder del grupo Mojinos Escozíos, acaba de anunciar en redes sociales que será padre. Todo esto se encuentra dentro de la normalidad, pues además ya tiene experiencia. Hace unos ocho años nacía su niña Lola.

Pero al señalar la noticia en Twitter, no dudaba en mostrar su sorpresa y hasta su emoción porque su mujer tiene un embarazo múltiple. No tendrá uno, dos, tres... no. Será padre de cinco niños.

Quintillizos para uno de los 'showman' más queridos del panorama nacional. «A la vejez, viruela. Ya tengo edad para ser abuelo, pero no, me vienen cinco», apuntaba con arte.

VOY A SER PADRE DE NUEVO, pero no vienen ni dos ni tres QUINTILLIZOS Dios me coja confesado pic.twitter.com/dhGIomuL6T — Miguel el Sevilla (@MiguelelSevilla) 15 de mayo de 2019

Este sevillano de San Juan de Aznalfarache siempre ha hecho gala de su andalucismo y se le ha podido ver muchas noches por el Falla viendo a las agrupaciones carnavalescas. Buena sintonía tiene con Ángel Gago, el cuartetero, con el que ha compartido tablas. Aquí puede disfrutar de la entrevista en LA VOZ del Carnaval hace tres años.

La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales. El Sevilla FC ha aprovechado la ocasión para recomendarle el nombre de sus futuros cinco vástagos. «Teniendo en cuenta que el padre se llama Sevilla», decía la cuenta oficial del club de Nervión, «te proponemos los siguientes nombres: Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia y Basilea», terminaba el tuit.