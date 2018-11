CARNAVAL ‘El Selu’ de Cádiz, precandidato al Goya como mejor actor revelación El chirigotero gaditano interpretó el papel de taxista en la película de los compadres 'El mundo es suyo'

JOSÉ MARÍA AGUILERA

José Luis García Cossío, ‘El Selu’, ha tocado el cielo en el Carnaval de Cádiz. No por los primeros premios que acumula (‘El que la lleva la entiende’, ‘Con el sudor del de enfrente’, ‘Los lacios’, ‘Si me pongo pesao po me lo dices’…), sino porque ha revolucionado el mundo de la chirigota y ha sido su figura más emblemática en los últimos treinta años. Es que su carácter polifacético continúa abriéndole fronteras.

