CIUDADES INTELIGENTES «La seguridad de la provincia de Cádiz es clave para la del resto de España» Cristina del Real es investigadora de la UCA, especialista en seguridad en ciudades inteligentes y mide la eficacia de este tipo de proyectos en las ciudades

Sara Cantos

@SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 08/01/2019 07:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cristina del Real es una de esas profesionales que fácilmente te imaginas trabajando en Sillicon Valley. Graduada en Criminología por la Universidad de Sevilla, máster en Sistema Penal y Criminalidad en la UCA y doctorando sobre Seguridad en Ciudades Inteligentes en cotutela entre la UCA y la universidad de Tenessi (Estados Unidos), se ha convertido en una de las mujeres de España que más sabe sobre datos, ciberseguridad y ciudades inteligentes. Derrocha entusiasmo hablando de algo tan frío como el big data y cómo éste puede transformar las ciudades y mejorar la vida de los ciudadanos. En Cádiz también. Ya se han dado algunos pasos y apunta a la Universidad de Cádiz como abanderada en este camino al futuro.

-P.- El nombre de su tesis es ‘Ciudades hacia la seguridad del futuro’. ¿Qué investigas?

-Lo que hago es conceptualizar la seguridad pública inteligente y desarrollar indicadores para medir la eficacia de los proyectos de seguridad pública inteligente. Y luego analizo ciudades aplicando esos indicadores.

-P.- Eso suena un poco futurista.

- No tanto, de hecho ya es presente. Hace un par de años en Sevilla durante la Semana Santa se utilizó un sistema con cámaras, mapas y predicción del delito para intentar controlar los disturbios en la Madrugá. Desarrollaron un proyecto piloto de seguridad pública inteligente para ese acontecimiento. El problema es que se están haciendo proyectos en diferentes ciudades pero no hay ningún modo de medir si eso es realmente lo que necesitan esas localidades. Y eso es lo que yo estoy haciendo en Tenesse y en la UCA. La mayoría de gobiernos y empresas quiere información de lo que está pasando en su ciudad para luego tomar decisiones.

-P.- ¿Cómo se obtienen esos datos sin ‘espiar’ a la gente, sin cámaras de vigilancia?

-A través de modelos predictivos podríamos dar mucha seguridad en las ciudades. Por ejemplo en el tema de mapas del delito es vital que la policía tenga buenas bases de datos y buenos algoritmos que predigan donde se van a cometer delitos. La cuestión es cómo registrar esos datos. Es cierto que todo está muy basado en controlar pero también podemos empoderar a los ciudadanos y en vez de poner cámaras se podrían poner otro tipo de dispositivos para reaccionar ante situaciones de alerta.

-P.- EEUU es diferente a España. Igual ese modelo no sirve aquí.

-No se sabe. Mi siguiente paso en la tesis es hacer justo eso aquí. La gente prefiere ser libre a que la vigilen y vivir en un gran hermano, y a eso es a lo que vamos si no hay control.

-P.- Cada vez se habla más de smart cities. ¿Qué es una ciudad inteligente?

-Depende de dónde pongas el foco puede ser una cosa u otra. En ámbitos generales es aquella ciudad que utiliza las tecnologías para mantener y mejorar los servicios públicos y las ciudades. En definitiva, proporciona calidad de vida a los ciudadanos.

-P.- ¿Qué tipos de tecnologías se han implantado ya en Cádiz? o en España.

Más de los que nos creemos.

-P.- ¿Cómo cuáles?

-Cámaras de vigilancia, policía predictivo, mapas del delito. Un matemático polícía nacional vino a España a implantar el ‘minority report’, es decir, la policía predictiva que basándose en datos puedo desarrollar un algoritmo que se anticipe y pronostique dónde se va cometer el delito y quién lo va a cometer. Eso se está implementando ya.

-P.- ¿Es Cádiz una ciudad inteligente?

-Estamos en el inicio. Hay proyectos. La UCA está apostando mucho por promover nuevos proyectos de seguridad pública inteligente. Hay algunos en desarrollo como cámaras de seguridad. Hicimos un estudio para implementar drones en playas sin vigilancia y también para Salvamento Marítimo. En la UCA tenemos un grupo volcado en difundir las ciudades inteligentes. Nuestra idea es utilizar la ubicación estratégica de Cádiz (es una frontera con otro continente, una zona de entrada de droga, muy turística, etc.) porque creemos que la seguridad aquí es clave para la del resto de Andalucía y España. Queremos desarrollar una región inteligente en Cádiz o una Bahía de Cádiz inteligente.

-P.- ¿Eso supone que la tecnología desplazará a la mano de obra humana?

-No. La tecnología crea mucho empleo y es foco de innovación. Si Cádiz tira por ese camino yo creo que podría revitalizarse mucho el mercado de trabajo y evolucionar en los próximos años. El ser humano es irreemplazable pero hay que repensar el concepto de empleo. Hace falta mucho empleo tecnológico, de análisis de datos, etc.

-P.- De qué depende la implementación de estas herramientas inteligentes en Cádiz o en cualquier ciudad?

-Se necesita mucha voluntad política y ahora mismo no se está mucho en eso ni aquí ni en otros muchos sitios. Los proyectos sobre ciudades inteligentes son decisiones a muy largo plazo. De hecho el proyecto que queremos trabajar de una bahía de Cádiz inteligente es un proyecto que llevaría 10 años hacerlo.

-P.- ¿En qué consistiría exactamente?

-En conectar la Bahía de Cádiz a nivel de telecomunicaciones, centralizar la seguridad. Por ejemplo, que todos los ciudadanos tengan información al momento de dónde se está produciendo un delito;instalar botones del pánico repartidos por los municipios para que cuando se produzca algún hecho delictivo cerca de ti puedas utilizarlo y de manera automática se alerte a los ciudadanos que estén en la zona. También se pueden implementar cámaras inteligentes en drones para el control de fronteras, que detectan más rápidamente la presencia de pateras y así evitar las muertes de personas que se producen en el mar.

-P. ¿En qué fase de este proyecto mancomunado está Cádiz?

-En la fase de planificación, de detección de necesidades.

-P. ¿Y cuál debería ser la siguiente?

-Lo principal es poder integrar las bases de datos de cada municipio pero si vas a las policías locales verás que faltan muchos recursos. No podemos estar hablando de drones si no tenemos bases de datos compartidas entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y actualizadas al instante. En una ciudad inteligente lo primero son los datos y éstos tienen que ser públicos. En EEUU es así. Los ciudadanos desde su ordenador pueden saber desde la actividad que ha habido en tráfico de drogas en su ciudad hasta las multas de tráfico. Lo que sea. Pero para todo eso hacen falta recursos económicos y decisión política.

- P.- Parece un poco CSI.

-Puede, pero es así y en el futuro lo iremos viendo. Los datos es lo importante. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que conocer. Por ejemplo, imagínate que tu ciudad es un cuerpo. Tu cuerpo necesita sentir para saber cómo reaccionar. Si me quemo, necesito el dato de que me estoy quemando para apartar la mano. Si no tengo el dato, no voy a apartar la mano y me voy a quemar. Lo mismo pasa con la ciudad, tiene que sentir lo que está pasando en la ciudad para poder reaccionar. Eso pasa ahora muy lentamente y funcionaría mucho mejor si implementáramos la tecnología. Uno de los pasos que vamos a dar desde la UCA es intentara partir de la tecnología disminuir el número de procesos que tenemos que llevar a cabo para conseguir algo. Ello es posible mediante el uso de identidades digitales únicas (estamos acostumbramos a tener muchas cuentas de correo electrónico) y la tecnología blockchain (la que emplea bitcoin). Así podríamos votar desde el móvil con total garantía y prácticamente sin posibilidad de fraude, pagar cosas cosas desde el móvil sin problema de que nos suplanten la personalidad, etc.

-P.- La tecnología avanza muy rápido. ¿La ciudad inteligente de la que se hablaba hace diez años es la misma que la de ahora?

-Depende de donde pongas el tope. Por eso en vez de poner el foco de las ciudades inteligentes en cuánto de evolucionado está la tecnología que utilizamos, yo lo pondría en cuál es la calidad de vida de los ciudadanos. La inteligencia es la capacidad de adaptación al medio, cuanto mas capaces seamos de adaptarnos al medio para sobrevivir más inteligentes seremos. Por eso Cádiz necesita ser una ciudad inteligente, porque está perdiendo población joven y esto, junto a otras medidas, le ayudaría a progresar y a sobrevivir.

-P.-¿Qué preguntas nos podemos hacer para poder medir groso modo si vivimos en una ciudad inteligente?

¿Nuestra ciudad está creciendo? ¿Hay oportunidades? ¿Los jóvenes son felices y tienen oportunidades de trabajo? Si la respuesta es sí, es una ciudad inteligente tenga o no tenga tecnología.

-P.- ¿Está la película Minority Report cerca de ser una realidad?

-Sí, lo está. Y lo estará más aún a medida que nos demos cuenta de que además de prevenir la delincuencia la podemos predecir.